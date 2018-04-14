陳菊入府 藍綠交火玩星爺哏

2018年04月14日 04:11 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長陳菊將任總統府祕書長，議會國民黨團痛批債留高雄，並拿「誠實豆沙包」及一只「債務」皮箱，諷刺花媽沒做好做滿；市府則說，國民黨以過去官派市長舉債對比，「用明朝的劍斬清朝的官」。雙方均借周星馳電影經典對白，隔空交火大玩「星爺哏」。

高市議會國民黨團13日開記者會痛批陳菊「債留高雄、前進台北」，黨團總召許崑源指出，當年吳敦義交接給謝長廷時，高市債務僅482億，但在謝長廷、陳菊先後治理，去年債務已增至2542億，尤其陳菊11年來共借1381億。

許崑源痛批，陳菊總說中央補助款不足是懲罰高雄，但其實所有重大建設皆為中央補助75％、100％，「現在陳菊貴為總統府祕書長，希望妳記得為高雄爭取補助款！」議員許慧玉更呼籲陳菊捐出薪水，不能負債完就落跑。

黨團書記長陳美雅則說，陳菊曾承諾市長任期做好做滿，她借用周星馳1991年電影《整人專家》經典橋段，現場準備1盤「誠實豆沙包」，諷刺陳菊滿口政治話，失信於民，並拿出一卡皮箱象徵2800億債務，希望陳菊帶到中央。

市府則指國民黨引用錯誤數據，並以過去白色恐怖時期的官派市長舉借數據來評論現今地方財政，治理情境不同，時空錯亂令人遺憾，幕僚更私下諷刺「用明朝的劍來斬清朝的官」，馬上以周星馳1994年作品《九品芝麻官之白面包青天》經典台詞回敬國民黨團。

民進黨高市黨部主委黃彥毓更回批國民黨「老調重彈」，他強調，市府及黨部已多次提出具體建設項目及數據打臉國民黨，國民黨要罵人前應該自己先吃片記憶土司，逐一回顧過去被打臉的事蹟，不要只會唱衰。

(中國時報)