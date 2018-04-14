陳菊入府 藍綠交火玩星爺哏

藍營議員拿出皮箱，要求陳菊把2800億市政債務帶去中央。（林宏聰攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

高雄市長陳菊將任總統府祕書長，議會國民黨團痛批債留高雄，並拿「誠實豆沙包」及一只「債務」皮箱，諷刺花媽沒做好做滿；市府則說，國民黨以過去官派市長舉債對比，「用明朝的劍斬清朝的官」。雙方均借周星馳電影經典對白，隔空交火大玩「星爺哏」。

高市議會國民黨團13日開記者會痛批陳菊「債留高雄、前進台北」，黨團總召許崑源指出，當年吳敦義交接給謝長廷時，高市債務僅482億，但在謝長廷、陳菊先後治理，去年債務已增至2542億，尤其陳菊11年來共借1381億。

許崑源痛批，陳菊總說中央補助款不足是懲罰高雄，但其實所有重大建設皆為中央補助75％、100％，「現在陳菊貴為總統府祕書長，希望妳記得為高雄爭取補助款！」議員許慧玉更呼籲陳菊捐出薪水，不能負債完就落跑。

黨團書記長陳美雅則說，陳菊曾承諾市長任期做好做滿，她借用周星馳1991年電影《整人專家》經典橋段，現場準備1盤「誠實豆沙包」，諷刺陳菊滿口政治話，失信於民，並拿出一卡皮箱象徵2800億債務，希望陳菊帶到中央。

市府則指國民黨引用錯誤數據，並以過去白色恐怖時期的官派市長舉借數據來評論現今地方財政，治理情境不同，時空錯亂令人遺憾，幕僚更私下諷刺「用明朝的劍來斬清朝的官」，馬上以周星馳1994年作品《九品芝麻官之白面包青天》經典台詞回敬國民黨團。

民進黨高市黨部主委黃彥毓更回批國民黨「老調重彈」，他強調，市府及黨部已多次提出具體建設項目及數據打臉國民黨，國民黨要罵人前應該自己先吃片記憶土司，逐一回顧過去被打臉的事蹟，不要只會唱衰。

(中國時報)

癌友把愛 給了流浪毛小孩 4月雪報到 走入客庄賞桐花

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。