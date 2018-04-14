賭資2億 34家彩券行涉地下簽賭

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中國時報
／台北報導

「中華民國公益彩券經銷商商業同業公會」理事長陳佳妙，認為台彩投注站經營不易、不好賺，自行架設網路賭博平台，勾結全台至少34家彩券行，合法掩護非法，讓賭客下注地下版的「賓果賓果」，不法獲利1200萬元。刑事局蒐證後，將陳嫌及34家彩券行負責人、30多位員工等移送法辦。

警方指出，以往查獲彩券行涉賭大多為個案，像這種具連鎖性質的簽賭還是首度破獲。檢方複訊後將陳嫌限制住居；涉賭彩券行都將被財政部吊銷牌照。

去年底，一名賭客因狂輸20萬，造成家庭失和，憤而向警方檢舉，指新北市汐止一家彩券行，暗中讓人連線到網路賭博平台，以台彩「賓果賓果」的開獎號碼，進行猜號碼、大小及單雙等線上對賭，並協助賭客在店內儲值、洗分兌現。檢警偵辦發現，賭博網站架設在美國，幕後經營者是住在樹林的陳嫌。

警方調查，行動不便的陳嫌，曾開過3、4家彩券行，都因經營不善歇業。但極為活躍的陳嫌仍在幾年前當選理事長，公會就在他開的釣蝦場內，常在各地辦活動及餐會，與不少政治人物熟識。

陳嫌與雙北地區18家以及彰化、高雄各8家的彩券行合作，每月除提供5000元顧問費，還讓彩券行抽取簽注金的1.5％作為手續費，因每5分鐘就即時開獎，賠率又比台彩高出10至50倍不等，吸引不少賭客。

專案小組前天動員200多名警力搜索，陳嫌表示因台彩投注站太難賺，才會經營賭博網站，辯稱僅經營1個月。警方在陳嫌家中搜出現金334萬元、電腦主機等贓證物，查出他的兒子、同居女友、會計、員工等6人都是集團核心人員，負責收帳等工作，至少經營1年以上，光今年3個多月賭資就已2億3000多萬、獲利1200萬元。

(中國時報)

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