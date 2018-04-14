機器人當小老師 上課變有趣

機器人伴讀成真！台南市青草國小這學期多了新助教，是由台南大學知識應用暨網路服務研究中心與日本首都大學提供Palro機器人合作，開發兼具記憶、計算、感知等能力的智慧IRT機器小老師。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

機器人伴讀成真！台南市青草國小這學期多了新助教，是由台南大學知識應用暨網路服務研究中心與日本首都大學提供Palro機器人合作，開發兼具記憶、計算、感知等能力的智慧IRT機器小老師，未來也將融入英語、台語及日語教學。

「和機器人一起學習無敵開心，學數學不再枯燥，變得更有趣！」自從機器人課程導入青草國小3年級數學課，學生笑說，以前聽到數學課覺得頭疼，現在每天最期待的就是上數學。

智慧機器人導入課程是由台南大學知識應用暨網路服務研究中心執行科技部數位經濟前瞻技術計畫，結合教育系教授洪碧霞主持科技部計畫研究成果整合，共同與日本首都大學東京（TMU）提供Palro機器人合作，開發兼具記憶、計算、感知、認知及後設認知能力的IRT機器人數學小老師，經過近1年努力，今年融入青草國小3年級數學學習課程活動。

台南大學教授李健興表示，繼成功將IRT機器人融入國小3年級數學學習後，未來還將進一步結合軟體融入英語、台語及日語教學場域，讓機器人進階到陪伴小朋友展開語言學習。

台南市教育局強調，智慧機器人融入教學現場，主要目的是希望提升學生的學習動機，誘發學習興趣，南大團隊和日本TMU團隊將與台南巿教育局持續合作，擴大智慧動態學習機器人於不同教學學習場域，期望2020東京奧運展現台日雙方共同合作研究成果。

(中國時報)

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