稽查墾丁大街 7單位聯手

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中國時報
／屏東報導

近期墾丁因消費糾紛頻傳，負評效應重創觀光，屏縣府為重拾遊客對墾丁的消費信心，13日特地派出參議蘇俊源、消保官吳清宜帶領觀傳處等7單位，聯合擴大稽查墾丁大街店家，當中曾惹出風波的三爸火鍋店、旅南海產店無疑成了焦點，業者見到「大陣仗」，紛紛表示以後會更注意！

三爸火鍋店因乾麵180元、又鬧「雙胞」價差40元，日前在網上掀起軒然大波，楊姓業者13日見消保官等人上門，直說會記取教訓改進作為，並將透過圖示等方式避免糾紛再起；而因1桌破萬海鮮餐惹議的旅南業者，則強調他們本就有標清價格，日後會更小心處理消費問題。

屏縣府指出，此次稽查重點為商品價格、計價單位標示、食品衛生、環境、消防安全等項目，凡涉及標價不實、哄抬價格、環境髒亂、不符合食品衛生等相關法令者，一律開單告發並限期改善，而未改善者即處以罰鍰。

吳清宜說，依《消費者保護法》規定，若業者在遭告發後未改善，得以處6萬以上150萬以下罰鍰，業者知道事情輕重，幾乎都會立即改善，加上未來將持續不定期稽查、建立統一消費資訊及消費糾紛協調機制，盼藉此重拾遊客信心。

蘇俊源說，縣府有編印「建立墾丁地區友善消費環境」文宣，稽查同時即請商家務必張貼遵守，提醒消費者若遇到消費爭議，務必投訴1999或1950專線。

(中國時報)

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