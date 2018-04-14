色教練藉擦藥摸女童胸

2018年04月14日 04:11 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

桃園市校園再傳性騷擾案，有家長出面指控，桃園市南區某國小李姓羽球隊教練，竟趁帶隊比賽及教學訓練之際，摸國小六年級女學生大腿及胸部，造成孩子留下恐懼陰影。

校方表示，該名教練在去年12月自行離職，沒有繼續在該校任教。

李姓教練13日表示，整件事情已交由律師處理，不願多外多作說明。

家長指控，指女兒在國小三年級加入羽毛球隊，李姓教練不時灌輸學生似是而非的觀念，且非常強勢，導致孩子對於男女之間的觀念模糊，教練甚至還會要求高年級女學生坐在他的大腿上，非常沒有分際。

家長說，去年12月李姓教練帶隊赴台中參與羽毛球比賽，家長陪同參賽時，發現孩子對於教練有難言的苦衷，追問之下，才知道教練會趁騎機車載學生之際，不斷撫摸女學生的大腿，甚至還會藉口學生受傷需要擦藥，不斷撫摸女學生的胸部，造成孩子的陰影。

校方則說，該名教練原是社團老師，之後應聘成為鐘點教師，在接獲家長投訴後，於去年12月自行離職，學校也展開性平委員會作調查。

而家長出示調查報告，對於教練會對女學生身體搔癢、摸大腿及擦藥摸胸成立。

家長仍然恐懼該名教練可能到其他學校繼續任教，也決定到派出所報案，希望不要有其他學生再次受害。警方在獲知家長報案情形後 也主動到校了解並正式受理該告訴。

(中國時報)