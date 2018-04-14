中山大學銅像去留 全校公投

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中國時報
／高雄報導

中山大學校內國父與蔣公兩座銅像究竟何去何從，校方成立「銅像處理委員會」討論並蒐羅意見，去年11月經校務會議決議，將於16日上午9時起至19日下午4時止，舉行全校網路公投，還祭出來回機票鼓勵師生踴躍參與。

中山學務處表示，凡今年4月10日仍在職教職員與在校生都有投票權。投票內容分別對圖書館前的孫逸仙坐像與蔣介石立像，單獨圈選「留置原地」、「搬到校內其他位置」及「搬到校外」3個選項，且不設最低投票率門檻。

至於去留如何決定，若留置原地票數高於全體投票數50％，則銅像留置原地；低於50％則從原地搬離。若「留置原地」與「搬到校內其他位置」票數相加後高於全體投票數50％，銅像則搬至校內其他位置；低於50％搬至校外。

校方指出，19日投票結束後隨即統計票數，隔天以記者會公布，此次公投是台灣民主教育的體現，也是全國大專校院首次以公投決定銅像如何處理，期待在理性、相互尊重的氛圍下，解決長期以來校內師生關注的議題。

前年10月校務會議，因學生代表提案拆除銅像，中山大學同年底成立銅像處理委員會，去年校務會議決議全校公投。為提高投票率，中山大學銅像公投工作小組也祭出頭獎「自選亞洲城市來回機票」，費用由募款支應。

(中國時報)

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