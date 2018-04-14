視察安坑工程 朱立倫讚超前

2018年04月14日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市長朱立倫13日上午視察新店安坑一號道路第二期工程以及安坑輕軌工程進度，現場聽取工務局及捷運局簡報，朱立倫表示，工程進度都是超前，期許完工後為區域帶來更便捷的交通與經濟繁榮發展。

山岳隧道施工 難度高

朱立倫表示，市政府相當重視安坑一號道路第二期工程以及安坑捷運線的工程，目前的工程進度都是超前，希望施工非常順利，他肯定所有施工同仁的付出，目標2019年4月以前完成，另外，安坑捷運線努力的目標是在2021年底通車。

工務局表示，安坑一號道路第二期工程都位於高低起伏的山區，其中最具挑戰的山岳隧道工程，設計為一般罕見的「三孔近接隧道」工法，運用縮小施工開挖範圍工法，節省用地徵收費用2.7億元，一般山岳隧道間距約為20公尺，安坑一路道路工程的三孔隧道間距僅1.5公尺，施工難度極高。

為避免隧道崩塌之虞，新工處特別採用每座隧道間先施作一座「中間牆」的工法，來克服困難，完工後再提供安坑輕軌所需空間，達到交通發展互惠互利的效果。

往返台北時間 省20分

工務局說明，安坑一號道路第二期工程向西延伸至安泰路，整合新店溪東西兩岸環快、國道3號安坑交流道以及安和支線，並預留安坑輕軌路廊，加速輕軌捷運興建，透過共構的方式，不但維護環境發展、減少經費開銷，同時建立多重交通網絡，透過便捷的通勤環境，帶動區域經濟繁榮。

隨後，朱立倫轉往安坑輕軌工地視察，期許安坑輕軌工程如期如質完成，帶給安坑地區更便利的交通以及繁榮地方發展。

捷運局表示，安坑輕軌與即將完工的捷運環狀線十四張站相連，通車後全線配置15列車，每列車可載高達265人，尖峰時段每3至6分鐘就可有一班車，安坑至台北通勤時間可減少15至20分鐘，預期可紓解安坑地區交通壅塞問題。

(中國時報)