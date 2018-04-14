苑裡人要匝道 碰上軟釘子

2018年04月14日 04:11 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

「苑裡人要匝道」、「捍衛苑裡人尊嚴」苗栗縣議員劉寶玲13日帶百餘鄉親到交通部公路總局西濱公路北區臨時工程處門口，舉白布條高喊口號抗議，她大罵西濱快速公路沒在苑裡設匝道，是把4、5萬名的苑裡人當「肖仔」，要求重新評估增設匝道。工程處回覆，依法須由地方政府辦理可行性評估，呈報交通部審定通過後，公路總局再辦理後續作業。

百人抗議 嗆癱瘓交通

劉寶玲說，西濱快速公路工程經費龐大，但是「生雞蛋沒」、「還放一堆屎」，把苑裡人當「肖仔」，苗栗縣第4大鄉鎮居然沒有匝道，苑裡人不容許被欺負、忽視，相關單位要拿出誠意審慎評估，在2周內提出合理的交代。不然，她將動員民眾上快速公路散步野餐，癱瘓交通。

水坡里游姓里長則表示，苑裡土地提供西濱快速道路經過，但卻沒設匝道給鄉親交通方便，將影響未來發展，若不增設匝道，就不要怪苑裡人到快速道路「散步」。吳姓民眾則表示，行駛西濱快速公路北上到苑裡，若錯過大甲匝道，就要遠到通霄匝道才可以下，必須多走10多里的路程才能抵達苑裡，相當不便。

交通部公路總局西濱公路北區臨時工程處表示，西濱快路道路在苑裡附近設大甲及房裡共2個半套的交流道，在134K的大甲匝道只有北上匯出、南下匯入；在130K的房裡匝道只有北上匯入、南下匯出。北上車輛要到苑裡，從大甲匝道下，由側道銜接140線及台一線到苑裡市區；南下到苑裡則從房裡匝道下。

錯過大甲 多走10里路

交通部公路總局西濱公路北區臨時工程處副處長張潤玉代表接受陳情書。張潤玉說，苑裡民眾陳情要求直接在苑裡增設「北上匯出」及「南下匯入」匝道，就近進入苑裡市區，依據「省道快速公路增設交流道申請捨和作業要點」等規定，增設匝道案須由縣政府辦理可行性研究，陳報交通部審定，公路總局再進行後續的環境影響差異分析報告及編列建設計畫經費等作業。

(中國時報)