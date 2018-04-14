中彰投苗殷盼 部會速遷中部

2018年04月14日 04:11 中國時報 沈揮勝 ／南投報 ／南投報

中彰投苗4縣市首長會議13日在南投登場，會中達成33項提案，其中「首都減壓」獲得4縣市的共識，均盼中央政府機關儘快遷移到中部，中彰投苗治理平台發言人台中市長林佳龍指出，這是4縣市都重視且期盼的共同訴求。

中興新村廳舍 現成可用

南投縣長林明溱指出，行政院部分機關在外面租房子，每年租金近10億元，實在有些浪費；中興新村環境優美，辦公廳舍與土地現成就有，建議行政院長賴清德將政院在外租屋的機關盡快遷到南投來，請林佳龍代為反映。

林佳龍說，中央政府機關南遷議題，過去提過首都減壓、國會先行，賴揆也表達部會可部分先遷到中興新村，台中市將支持。彰化縣長魏明谷也曾表達高度意願，在會議上半場代打的彰化縣副縣長林明裕也積極發言爭取。

林佳龍表示，彰化縣計畫擇址高鐵特定區，台中市也相中高鐵烏日站3個地點。但這需要時間、交通建設配合。台中方面，省議會、光復新村、黎明新村也跟中興新村一樣，馬上可使用。

苗栗縣長徐耀昌指出，中彰投苗治理平台推動3年多來，已達成224項合作提案，達成率85％。

成立空汙事故應變平台

33項提案內容涵蓋觀光旅遊、交通、教育文化、環保、勞工與衛生與原民事務等，其中空汙事故應變聯合平台的成立、台中捷運藍線延伸南投等議題受矚目，將由林佳龍代表向行政院反映。

(中國時報)