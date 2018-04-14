廠商收購粽葉 農民爽賺外快

2018年04月14日 04:11 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

零工經濟崛起，許多人游移在失業和替代工作間。雲林、嘉義有農民除了自家農務外，端午節前夕忙著摘採粽葉；有食品大廠以每片3元的高價大舉收購，幾乎將雲嘉山區產量一網打盡，創造數十萬元產值，收入比打零工更高，成為農民的最佳外快。

需求量每年都增加

雖然距離端午節還有2個月，但雲林古坑草嶺、嘉義阿里山來吉、豐山等地農民，近來都利用自家農務之餘，忙著採集粽葉，希望把握這季節限定的額外收入。冷凍食品界的大廠漢典食品公司，發出每片3元的高價收購令，優厚的價格更吸引農民趨之若鶩。

漢典公司總經理鍾紀銘出，該公司前年粽子銷售量1萬粒，去年快速成長到5萬粒，今年預估目標希望能賣出8萬粒；每粒以2片葉子包裹，總計需要至少16萬片粽葉，可為山區居民創造48萬元產值。

鍾紀銘表示，台灣包粽子使用的粽葉，最常見的是麻竹葉、月桃葉，其中麻竹葉還分溼、乾葉。近年來因為粽葉需求量很大，不少從大陸、越南等國進口，許多為保鮮而加了化學藥劑，食安堪虞，該公司堅持使用台灣本產的野生竹葉或山豬耳葉，安全無毒。

比打零工好賺多了

農民林柏宏連續2年採摘粽葉賣給漢典，他說量實在太大，去年整個草嶺的粽葉幾乎被漢典一掃而空，今年需求量更多，只好往南循阿里山脈去收購。

農民鄭秀勤指出，每片3元是很不錯的價格，她1小時就可採1、2000片，比去打零工好很多。不過，好光景很短暫，「好希望每年都有這麼好賺的工」。

農民劉家吉表示，摘粽葉賣堪稱是無本生意，山區有許多野生竹林，另外山豬耳葉也是野生的，都不需要費心照顧，葉子摘了，隔年又長出來，源源不絕。

(中國時報)