蚵仔寮漁民 反左營軍港擴建

左營二港口擴建預計將興建1500公尺離岸堤，導致鄰近軍港的漁船必須繞道漁場，除增加油耗成本也影響船隻作業安全，引發漁民不滿。圖為海軍康定級艦從左營軍港出航。 （王錦河攝）

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中國時報
／高雄報導

延宕10年的左營軍港第二港口擴建工程，將於今年招標發包動工，但二港口外海規畫一條長1500公尺離岸堤，因緊鄰梓官蚵仔寮漁港，成了海上漁撈作業的阻礙，引發漁民不滿；梓官區漁會總幹事張漢雄強調，這道離岸堤猶如「海上長城」，漁船除須繞道抵漁場，艦艇水流恐影響竹筏船隻安全，為避免影響漁民生計，要求海軍立即撤案。

繞道作業成本大增

左營軍港因艦艇泊席船位不足，10年前海軍即著手規畫擴建開闢第二港口，但期間歷經數度波折，直到今年終獲345億經費進行「威海計畫」擴建工程，即將辦理招標作業。

但擴建軍港所設置的離岸防波堤太靠近蚵仔寮，且長度1500公尺，已經嚴重影響漁民作業。

張漢雄指出，蚵仔寮漁船都屬於近海漁撈，多在3海浬以內，這道離岸堤蓋下去，漁船必須繞道才能到達漁場，除增加油耗成本外，艦艇水流也可能影響竹筏作業安全，最後結果可能是漁民被迫放棄漁場。

要求海軍立即撤案

他說，國軍有作戰防禦需求擴建港口無可厚非，但蚵仔寮現有200艘竹筏都靠捕魚維生，若軍港擴建確實衝擊漁民生計，相關單位應該提出具體補償方案，讓漁民損失降到最低。

市議員高閔琳表示，軍港擴建工程已引發漁民恐慌，將督促高市府與漁業署、國防部展開溝通協調並研議對策，保護漁民權益不受損。

(中國時報)

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