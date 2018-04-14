4／16跳蛙添2線 瑞芳直達內湖、松山

2018年04月14日 04:11 中國時報 吳岳修／新北報導

瑞芳有4萬居民，不少在台北市通勤通學，無車族過去轉乘奔波勞苦又費時，新北市跳蛙公車首闢「瑞芳－內湖科技園區」、「瑞芳－松山車站」2條直達車，4月16日起試辦通車，行車時間約40到60分，較過去可省30分鐘，配合使用雙北1280元吃到飽月票，省錢又省時。

交通局表示，「瑞芳－內湖科技園區」跳蛙公車路線，由瑞芳火車站發車，經台62快速道路、國道1號，直達台北市新湖一路口、新湖三路口、時報廣場、瑞光路等站，行車時間約50到60分鐘，每天上午7時10分單向發車，傍晚6時再從內科基湖路口回瑞芳，採4段票收費。

「瑞芳－松山車站」則由瑞芳火車站發車，經台62快速道路、國道1號、國道3號，直達台北捷運南港展覽館站、南港車站、松山車站等站，行車時間約40到50分鐘，每天上午7時20分單向發車，傍晚6時由松山車站回瑞芳，採4段票收費。

台北客運總經理李建文說，他對這兩條新路線「很有信心」，過去瑞芳沒有直達內科公車，民眾轉乘至少要1個半小時，一天往返車資160元起跳，一個月上班22天得花3520元，新路線由國道直達北市只需60分，「可以讓民眾多睡半小時！」若配合吃到飽1280元雙北月票，至少節省2240元。

李建文說，為了慶祝新路線通車，16日通車首日上午班次將贈送早餐，但公車上禁止飲食，通車日起2天內另贈送限量「心型悠遊卡」。

(中國時報)