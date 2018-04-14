城市蜂旅館 獨居房監測生態

新竹市政府啟動「新竹蜂計畫」，為蜜蜂打造城市旅館。（陳育賢攝）

友善列印
中國時報
／竹市報導

新竹市政府近年積極打造環保綠城市，有鑑於「獨居蜂」是生態重要指標，市府特別在城市中啟動「新竹蜂計畫」，與民間團體、學校、研究單位合作，在市區的10處公園綠地、5所學校及18處商家私人住宅共33處，打造獨居野生蜂居住的蜂旅館，為環境盡心力。

環保局表示，「蜂旅館」的計畫目標是吸引獨居性的「洞巢蜂（Cavity-nesting bees）」，並不是一般認知中的小蜜蜂或會螫人的虎頭蜂等群居蜂，獨居蜂常在竹竿或是磚牆縫隙中繁殖後代，個性溫和不擾人，沒有侵略性，不會對人構成危險。

依據國際研究推測，有超過90％的蜂種皆為獨居性，部分食蜜、部分食蟲，且授粉效率是蜜蜂的百倍以上，是非常重要的授粉者，又可達到害蟲防治的效果。

「蜂旅館」不僅提供野生蜂好的生活環境，更可透過監測野生蜂的聚集情況，得知周邊生態環境品質，因為野生蜂除有強大授粉功能，也是生態環境品質的指標，牠們對汙染源特別敏感，不論是水、空氣等條件，品質達到一定水準，才會有野生蜂出沒。

環保局指出，透過架設「蜂旅館」並進行監測，可讓民眾知道居住環境有沒有野生蜂，從而知道居住環境是否健康。

而中華大學設計的獨居野生蜂旅館，更安裝自動監測設備，野生蜂一進入旅館內，LED燈會自動亮起，該校休閒系學生則會定期巡視並記錄獨居野生蜂進住情形，並公布在新竹市的「蜂旅館地圖」。

(中國時報)

4／16跳蛙添2線 瑞芳直達內湖、… 成美文化園 開放大甲媽香客歇腳

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。