城市蜂旅館 獨居房監測生態

2018年04月14日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市政府近年積極打造環保綠城市，有鑑於「獨居蜂」是生態重要指標，市府特別在城市中啟動「新竹蜂計畫」，與民間團體、學校、研究單位合作，在市區的10處公園綠地、5所學校及18處商家私人住宅共33處，打造獨居野生蜂居住的蜂旅館，為環境盡心力。

環保局表示，「蜂旅館」的計畫目標是吸引獨居性的「洞巢蜂（Cavity-nesting bees）」，並不是一般認知中的小蜜蜂或會螫人的虎頭蜂等群居蜂，獨居蜂常在竹竿或是磚牆縫隙中繁殖後代，個性溫和不擾人，沒有侵略性，不會對人構成危險。

依據國際研究推測，有超過90％的蜂種皆為獨居性，部分食蜜、部分食蟲，且授粉效率是蜜蜂的百倍以上，是非常重要的授粉者，又可達到害蟲防治的效果。

「蜂旅館」不僅提供野生蜂好的生活環境，更可透過監測野生蜂的聚集情況，得知周邊生態環境品質，因為野生蜂除有強大授粉功能，也是生態環境品質的指標，牠們對汙染源特別敏感，不論是水、空氣等條件，品質達到一定水準，才會有野生蜂出沒。

環保局指出，透過架設「蜂旅館」並進行監測，可讓民眾知道居住環境有沒有野生蜂，從而知道居住環境是否健康。

而中華大學設計的獨居野生蜂旅館，更安裝自動監測設備，野生蜂一進入旅館內，LED燈會自動亮起，該校休閒系學生則會定期巡視並記錄獨居野生蜂進住情形，並公布在新竹市的「蜂旅館地圖」。

(中國時報)