搶救洋蔥 農會提增冷藏補助

2018年04月14日 04:11 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

今年全台洋蔥種植面積較去年約多出200公頃，產量也多出1萬多公噸，堪稱是洋蔥豐收年，但農民卻因量產面臨價格崩盤窘境，車城農會為替農友解困，13日輸出第1櫃外銷洋蔥21公噸到沖繩，但農會總幹事林茂盛強調，要配合「冷藏」才能真正解套。

林茂盛指出，今年的洋蔥豐收狀況，恆春半島就占了一半，意即半島上的洋蔥種植面積較去年多出100公頃、產量多出5000多公噸，這樣的現象對農友而言真的不知是喜還是優，不可否認，就目前國內的飽和市場來看，這麼多的洋蔥真的賣不完，要靠外銷紓困。

然而，車城農會長期合作的日本，今年也遇豐收年，這讓台灣農友擔心不已。幸好林茂盛說，雖然日本的洋蔥也豐收，但就沖繩而言，從日本本島運到沖繩的成本，比從台灣運到沖繩的還要貴，所以與沖繩的合作還是有的。

「外銷絕對不是唯一方法」林茂盛表示，光靠外銷無法解決問題，冷藏是唯二辦法。他說，恆春半島因土質等關係，洋蔥會因自然倒伏而耐儲藏，這是與中部洋蔥最大的區別，也是占優勢的地方，所以部分農友會將洋蔥冰起來，待洋蔥產季過後再拿出來賣，避開低價期。

林茂盛說，冷藏過的洋蔥賣價，與產季相比，基本上1袋會多出數十元，因此產季還沒來臨，大批農友就搶著預約冷藏庫，但車城農會提供的冷藏量僅6萬包，而預約量卻達22萬包，顯然非常不足，所以打算明年再增設備、預計多出3萬包的儲量，但盼政府能協助補助。

他強調，走出安全又有品牌的洋蔥，才是穩定農民收入的重點，因此明年也將計畫培育農友種植有機洋蔥。

(中國時報)