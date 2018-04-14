南華校園 落實無痕飲食

南華大學致力營造低碳校園，近期引進「油切水龍頭」，讓師生洗碗不需使用清潔劑，減少水汙染。（呂妍庭翻攝）

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中國時報
／嘉縣報導

致力營造低碳校園的南華大學，長期在校園和社區內推動低碳低塑環保生活運動，近期為避免食材浪費，校方除停辦30元吃到飽的蔬食餐外，也引進兼具環保概念的「油切水龍頭」，讓學生清洗餐具時不需使用任何洗潔劑。推展半年來，「無痕飲食」已成南華師生一種潮文化。

曾獲聯合國氣候變遷框架公約會員頒發「全國永續發展英雄獎」的南華大學校長林聰明，一向以推廣健康蔬食來達到節能減碳目的。為與世界各國同步推動低碳低塑校園，南華自2015年起，即鼓勵學生落實自備餐盒、餐具或是環保提袋，將無痕飲食融入生活變習慣。

原本南華為減輕學生經濟負擔，推出30元吃到飽蔬食餐；但幾年下來，發現自助餐價格便宜，卻造成食材多餘浪費，更有違蔬食環保的價值，於是校方近期把30元吃到飽餐，改成環保蔬食套餐，同樣以低廉價格供餐，希望學生吃飽卻不浪費。

此外，校方也特別在餐廳周邊的水龍頭換裝「油切水龍頭」，借助物理洗滌原理清潔碗盤，減少清潔劑使用。校方透露，起初學生洗起來半信半疑，擔心會有油脂殘留，但使用近半年，師生都誇洗得乾淨，對環境也友善。

林聰明認為，多吃蔬食除能減少二氧化碳排放、大幅降低廚餘量，再配合減少水汙染措施，可達到環保效益，更讓學生了解使用環保餐具或器具的重要性，進而提升師生的環保意識。

(中國時報)

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