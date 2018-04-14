招標等嘸人 淡水藝術工坊閒置

淡水藝術工坊是新北市首座公共綠建築，還被評選為台灣「鑽石級」綠建築，今年初招標未果，1、2樓空間閒置至今。（譚宇哲攝）

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中國時報
／新北報導

新北市首座公共綠建築淡水藝術工坊去年底1、2樓空間合約到期，原進駐的文創業者不再續約，淡水古蹟博物館今年1月對外招標，卻疑似每月租金15萬元太貴，無人投標，空間閒置至今，館方表示，已檢討流標原因，調整招標內容後最快5月再招標。

位於淡水老街末端的淡水藝術工坊2011年啟用，是新北市首座公共綠建築，還被評選為台灣「鑽石級」綠建築，啟用之初做為藝文展演空間，2015年1、2樓空間委由文創業者進駐營運，1樓做為文創商品展售，2樓則為藝文餐廳，3樓空間去年也由身聲劇團進駐，成為淡水首個在地藝術家的小劇場。

然而，疑因每月15萬元的租金成本太高導致文創業者營運不佳，去年底合約到期後不再續約，淡水古蹟博物館今年1月公告招標，乏人問津最終流標，1、2樓空間閒置數月，成為蚊子館。

民間業者私下指出，淡水老街生意往往「靠天吃飯」，夏天颱風、冬天寒流以及平日雨天往往沒有生意，淡水藝術工坊租金成本太高，還要支應人事成本，若沒有鮮明的特色來鞏固人潮，營運很難長久。

淡水古蹟博物館展示教育組長廖康吾表示，目前檢討流標原因，預計調整招標內容包含租金價格，但因與前任承租業者有合約糾紛，尚未完成空間的點交作業，待一併處理完合約問題與場地清理後，最快5月重新招標。

新北市議員鄭宇恩認為，招標不利代表過往的經營型態特色不足，沒辦法讓民間業者長久生存，市府不應再將空間全數委外，可結合淡水在地文創能量，規畫設置常態性手繪、手作文創體驗區，與觀潮廣場即將完工的共融性遊具區相輔相成，營造親子共遊特色帶動人潮。

(中國時報)

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