嘉義氣象站慶生 活動滿檔

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中國時報
／嘉市報導

中央氣象局嘉義氣象站設站滿50周年，13日嘉義縣市各界一同為角色舉足輕重的氣象站慶生，包括嘉義市長涂醒哲、嘉義縣副縣長吳芳銘、嘉義市議長蕭淑麗等人，皆讚揚氣象站在農業氣象觀測方面的功能和建樹，讓雲嘉南一帶的農民，有更精確的氣候參考依據。

進行農業氣象觀測是嘉義站最大特色，站內還因此設有農業微觀測設備和儀器。嘉義氣象站主任洪俊煌指出，因位處農業發展重鎮，嘉義站才能成為農業氣象站；與一般站最大不同，農業站會特別針對農作物與農民需求進行觀測、預報和資料搜集，尤其氣候變遷對精緻農業影響甚大，未來農業氣象觀測將更形重要。

涂醒哲感謝嘉義氣象站為災害預防所做出的貢獻，特別是近期氣候變遷劇烈，氣象站顯得越來越重要。吳芳銘也說，嘉義氣象站觀測坪各種儀器和農業微氣象觀測等設施，能讓各界學習氣象觀測和天文地理知識，非常值得戶外教學參訪學習，更是氣象觀測外一大功能。

各界除一同為嘉義氣象站切蛋糕慶祝，昨起到15日止，氣象站也舉辦一連串敦親睦鄰活動，以「農樂」為主題設計各種氣象知識闖關遊戲，包括焢窯、棒球樂、植樹等親子活動，以及數位地球儀系統介紹和夜間星空觀測，讓大家一起發現氣象站50年來的成長。

(中國時報)

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