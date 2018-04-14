藝術家秀創意 挖掘屏東感性經濟

2018年04月14日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

以地方、他方為主題，崑山科技大學視覺傳達設計系主任黃志偉邀請16組藝術家於屏東藝術館舉辦聯展，展現藝術家經由土地吸取創作的養分，也凸顯「土地」與「人」的深度連結，碰撞出藝術品的火花。

屏東縣長潘孟安表示，現場作品色彩繽紛，美術館戶外還設置可愛的3件雕塑作品，讓藝術更親近人群，同時透過當代藝術作品的激盪，讓民眾去思考與關切我們所生長的這片土地。

出身屏東東港的策展人黃志偉說，這次是以「回鄉」的心情去策展，也是在家鄉辦過最大規模的展覽，正如同佛教用語「身土不二」，藝術家不能、也不可能離開土地來吸取其創作養分，必須接地氣才得以開展出真實的藝術生命。

展覽以「歸鄉」、「地氣」、「贊境」與「異彩」4條子脈絡呈現，因此邀請旅外藝者歸鄉，也邀請他方友人鬥陣贊境，參展藝術家各有精擅之處與鮮明的視覺造型辨識度，其中有3組藝術家會現場創作，展現精采的對場狀態、較勁擾動，同時創造屏東新視野的契機。

知名藝術家洪易此次也參與展出，他強調，未來台灣要走向「感性」經濟，有感覺才能把價值賣出來，而不是算重量、賣材料，屏東是個有熱情的城市，必須善用藝術家腦袋，如何挖掘「感覺財」，才能讓國境之南變得更不一樣。

(中國時報)