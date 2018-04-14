台糖招商試水溫 成效待觀察

台糖公司將釋出高鐵特定區和縣治特區多達36.77公頃土地進行招商，預計24日首辦大型招商說明會。（呂妍庭攝）

友善列印
中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣縣治特區開發超過20年，大地主台糖公司難得釋出高鐵特定區與縣治特區多達36.77公頃土地，打算以設定地上權模式招租，提供商業開發使用。雖台糖自認該地段屬黃金土地，一定能帶動周邊商圈和房地產開發，但近來故宮南院與縣治特區周邊旅宿業者錢景慘淡，是否影響投資意願？值得觀察。

台糖公司雲嘉區處訂於24日舉辦大型招商說明會，分別釋出縣治特區27.83公頃和高鐵特區8.94公頃土地。台糖雲嘉區處土地開發二課規畫股長王四發指出，縣治特區的土地為商業區和1塊購物中心用地，高鐵特區4塊均為商業區，可承租20年，最長可延到50年。

多年來台糖公司曾多次公告土地招標，卻乏人問津，連領標都沒人來；這次擴大招商，主要是行政院長賴清德1月初來嘉義縣視察時，認為縣治特區遲未發展起來，台糖需有所作為，所以這次台糖一口氣端出俗稱「肉地」的黃金土地，希望藉此吸引廠商投資。

台糖雲嘉處經理賴坤發指出，該地段有36.77公頃土地，大而完整，產業又清楚，加上周邊交通便利，高鐵嘉義站平均月流量逾50萬人次，人潮可望帶來商機，適合各行各業進駐。至於台糖鎖定的對象，多為物業開發、旅館飯店、壽險公司等大型企業。

台糖難得大動作試水溫，還首度以嘉義土地為標地辦說明會，但只租不賣策略仍讓外界有所存疑；尤其除年租金外，還要支付權利金，以1塊8公頃商業用地為例，光權利金就上億元，年租金也要1000萬，加上縣治特區臨近168線土地，依規定臨路必須退縮107公尺，意謂臨大馬路的黃金區域只能做停車場等法定空地，商機大打折，恐讓投資者算盤多打兩下。

(中國時報)

藝術家秀創意 挖掘屏東感性經濟 證明遲滯現象 高大應數揚名國際

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。