台糖招商試水溫 成效待觀察

2018年04月14日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣縣治特區開發超過20年，大地主台糖公司難得釋出高鐵特定區與縣治特區多達36.77公頃土地，打算以設定地上權模式招租，提供商業開發使用。雖台糖自認該地段屬黃金土地，一定能帶動周邊商圈和房地產開發，但近來故宮南院與縣治特區周邊旅宿業者錢景慘淡，是否影響投資意願？值得觀察。

台糖公司雲嘉區處訂於24日舉辦大型招商說明會，分別釋出縣治特區27.83公頃和高鐵特區8.94公頃土地。台糖雲嘉區處土地開發二課規畫股長王四發指出，縣治特區的土地為商業區和1塊購物中心用地，高鐵特區4塊均為商業區，可承租20年，最長可延到50年。

多年來台糖公司曾多次公告土地招標，卻乏人問津，連領標都沒人來；這次擴大招商，主要是行政院長賴清德1月初來嘉義縣視察時，認為縣治特區遲未發展起來，台糖需有所作為，所以這次台糖一口氣端出俗稱「肉地」的黃金土地，希望藉此吸引廠商投資。

台糖雲嘉處經理賴坤發指出，該地段有36.77公頃土地，大而完整，產業又清楚，加上周邊交通便利，高鐵嘉義站平均月流量逾50萬人次，人潮可望帶來商機，適合各行各業進駐。至於台糖鎖定的對象，多為物業開發、旅館飯店、壽險公司等大型企業。

台糖難得大動作試水溫，還首度以嘉義土地為標地辦說明會，但只租不賣策略仍讓外界有所存疑；尤其除年租金外，還要支付權利金，以1塊8公頃商業用地為例，光權利金就上億元，年租金也要1000萬，加上縣治特區臨近168線土地，依規定臨路必須退縮107公尺，意謂臨大馬路的黃金區域只能做停車場等法定空地，商機大打折，恐讓投資者算盤多打兩下。

(中國時報)