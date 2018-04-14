證明遲滯現象 高大應數揚名國際

2018年04月14日 04:11 中國時報 郭韋綺 ／高雄報導 ／高雄報導

物理界、生物界存在著可見而不可測的遲滯現象，為了證明遲滯現象，國立高雄大學應用數學系特聘教授吳宗芳、陳晴玉、郭岳承跨領域合作，建構出一套數學方程式來證明彈性力學中的遲滯現象，這項研究成果收錄在微分方程國際期刊7年，被引用次數始終名列前茅，可見其重要性。

吳宗芳表示，19世紀物理學家發表彈性力學理論中，曾經提及遲滯現象，雖然這個現象存在，卻始終不容易被證明，例如橡皮筋施力延展再放開，回彈的路徑卻跟施力時大不同，再者又如捏黏土，第1次捏壓後不再施力，黏土的受力與起初未變形時相同，卻已非原始狀態，此現象即稱作遲滯。他說，對物體施力產生不穩狀態再回到穩態，遲滯確實存在且可被觀察到，但長久以來科學家一直無法有效證明，所以聯手陳晴玉、郭岳承大膽挑戰，以各自理論、建模、計算專長跨域合作，花了半年時間，終於建構出一套數學方程式證明。

這項研究成果2012年投稿到微分方程期刊，打破慣例4個月就被接受，自發表以來迄今仍是高引用論文，累積達193次。

吳宗芳說，電磁學、生物界也存在類似遲滯情形，可以套用數學方程式解釋，以加拿大森林產業為例，當穩定平衡時林木成長質量均佳，一旦失衡如極端氣候、森林大火就會產生遲滯現象以致木材產量歉收。

(中國時報)