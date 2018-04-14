搭公車去公園 毛小孩免裝籠

台北市設置5處專屬寵物犬運動空間，讓飼主可以跟愛犬一起在戶外玩耍。（北市動保處提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

台北市營造友善寵物環境，2006年至今設置總共5座狗運動公園及狗活動區，還分為小型犬、大型犬，提供民眾帶著毛小孩享受在草皮奔跑快感，廣受民眾好評，每逢假日不少人會帶著愛犬享受戶外時光。

繫繩上車 自由搭乘

北市動保處統計，台北市約有15萬隻寵物狗，平均每18人養一隻狗，過去飼主多半僅能帶寵物到鄰近公園散步，為避免造成幼童驚嚇，多半僅能繫上繩索牽引，寵物犬面臨缺乏運動專區，北市府為滿足需求，規劃4處毛小孩運動專區，可以盡情享受無拘無束奔跑快感。

動保處表示，市府於2006年於全國首創狗運動公園，地點選在迎風河濱公園，啟用後成為飼主帶毛小孩奔跑運動的好所在；前年再設置第2座「潭美毛寶貝快樂公園」，設置夜間照明、狗便箱、投幣式自助洗狗機等，讓毛小孩奔跑後可以清洗乾淨再回家。

自助洗狗 一次搞定

另外3處狗活動區包括華山公園、萬興狗運動空間、至善公園，不僅可以帶著一家大小在一旁野餐，還可以陪同毛小孩在草皮遊玩，適合假日全家戶外踏青。

此外，北市府去年起推出「假日友善狗狗公車」，多達7條路線行駛，沿途停靠河濱公園或狗運動公等地，飼主不用把愛犬裝進外出籠，可以直接繫繩牽引上車，相關資訊可上北市動保處官網http://www.tcapo.gov.taipei/Default.aspx查詢。

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(中國時報)

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