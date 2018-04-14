註冊商標失敗 熊讚將整形

臉書擁有14萬粉絲的熊讚因商標權問題確定「變臉」，新造型將於21日亮相。（吳堂靖翻攝）

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中國時報
／台北報導

熊粉心碎！台北市吉祥物「熊讚」因世大運人氣爆表，臉書粉絲高達14萬人，更是市長柯文哲出席活動的最佳拍檔，不過現在卻傳出因外觀缺乏識別性，無法註冊商標，確定「變臉」，台北市觀傳局長陳思宇證實，新熊讚將於21日文化創意設計博覽會亮相。

陳思宇指出，熊讚在世大運後升級為台北市吉祥物，累積不少粉絲，卻也遭到不肖業者販售山寨商品，但因熊讚缺少2D圖樣，加上外觀與其他黑熊無異，遲遲無法註冊商標權，也影響商品開發，盼透過幫熊讚「微整形」，取得專利授權給其他單位使用。

不過。據了解新熊讚外觀將會大幅改變，除了增加台北市元素，也會調整顏色。面對老搭檔換上新面孔，台北市長柯文哲受訪坦言，「已看過新版外貌，看起來土土的」， 對此陳思宇回應，市長曾說他覺得怪怪的東西都會爆紅，有信心新熊讚也會受到民眾喜愛！

然而，改版費用高達113萬元也遭批浪費公帑，議員王鴻薇說，熊讚行銷成果還不錯，現在卻還要改版，難道北市府想做迪士尼，把熊讚當賺錢工具？

議員許淑華則痛批，根本是在消滅熊讚，熊讚已經是台北市吉祥物，怎麼可以隨便改變熊讚外型，整了形的熊讚代表性不見了，大家恐怕也會認不得熊讚。

陳思宇澄清，除了外型設計費外，還包含商標申請、後續行銷與文博會相關活動花費，加上熊讚玩偶也有毀損，將透過這次改版一併更新，並強調「熊讚的本質還是熊，並不會因改版有所差異！」

(中國時報)

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