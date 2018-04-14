獨居老人相見歡 交換人生經驗

台北仁濟院13日舉辦獨老關懷相見歡餐會，邀請獨居老人一同聚餐。（王曉鈴攝）

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中國時報
／台北報導

「你今天還是白帥帥！」、「最近還有沒有在爬山？」台北仁濟院昨（13）日舉辦獨老關懷相見歡餐會，邀請獨居老人與志工圍桌聚餐，和樂用餐同時話家常，台北仁濟院院長戴東原也與獨老們「交換人生經驗」。

根據內政部統計，台灣65歲老年人口已有325萬人，趨近台灣總人口數14％。其中，獨居老人已超過4萬人，具有中低收入戶資格者更有1萬多人，在經濟拮据、無依無靠的雙重弱勢下，使得長者不輕易與外界接觸。

仁濟院長期推動獨居老人的服務，至今從萬華區，大同區拓展到中正區，為鼓勵長者走出戶外，規劃39組獨居老人形成生活圈，每一組由2名志工協同6至10位獨老，5年多來透過聚會、旅遊等活動，讓獨老生活更活躍。今年更邀請志工與獨居老人一同餐敘，分享彼此從戒心到無時掛念的情誼。

「辦餐敘兼聊天，等於彼此交換人生經驗。」戴東原表示，一位92歲的獨老透露他的養生之道，就是爬山、不吃肥肉、不用3C產品，但他博學多聞，因為每天靠讀報了解天下事。

仁濟院社會服務室主任陳穎叡表示，舉辦餐會可讓住在鄰近的獨老互相認識，幫助他們建立更多的人際關係與社會連結，享受幸福老年生活。

昨日參加餐會的同一組獨老中，7人只有一名女性。對此，陳穎叡指出，台灣社會的獨居老人確實以男性居多，男女比例約8：2或7：3，他認為除了離婚或未婚，男性長者有時礙於面子，不喜歡拓展人際關係也是獨居因素。

「辦相見歡之後，有些獨居老人原本不愛與人互動，現在交上了朋友，還會互相約好同來聚餐。」陳穎叡表示，仁濟院歡迎更多民眾加入志工行列，一同關懷獨居長者，為台灣長者們搭起新的生活圈。

(中國時報)

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