綠營初選 花蓮市長沒人登記

友善列印
中國時報
／花蓮報導

民進黨花蓮縣黨部年底公職選舉提名領表登記作業13日下午5時截止，縣議員總計7人登記，現任議員劉曉玫並未領表，轉戰縣長大選態勢明確，外界關注前花蓮市長田智宣遺孀張美慧會不會二度為夫披戰袍，最後關頭並未出現，也讓綠營花蓮市長人選從缺，但縣黨部不排除徵召參選人。

年底公職選舉，民進黨議員部分第一選區（花蓮市）有現任的莊枝財、施金樹，以及新角逐的傅國淵、方建興、郭應義5人登記，意外未出現女性人選爭取保障名額；第三選區（吉安、壽豐、鳳林、光復、豐濱鄉）則由現任議員游美雲、黃振富2人登記，至於第二、第四到第十選區，都無人登記，

現任議員劉曉玫原為第一選區固定婦女保障名額人選，今年擬轉戰投入縣長大選，但因地方仍有異音，11日中執會提名並未公布，目前仍在協調整合，預計於4月25日中執會與新北市徵召提名一併完成，劉曉玫則對此表示尊重選對會決議。

另外全縣13鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長，則採開放登記提名，鄉鎮市長僅現任議員鄭乾龍登記角逐吉安鄉長，盼再奪下吉安綠地。備受注目的前市長田智宣遺孀張美慧，雖領了市長、縣議員2張表，截止前仍不見身影，黨內人士分析，可能因第一選區足額，考量黨員情誼，讓張在最後關頭放棄登記。

縣黨部主委江淑君表示，花蓮市為選戰大票房，將會以徵召方式推出市長人選，而議員第一選區目前雖足額，但都是男性，不利爭取婦女保障名額，將在考慮徵召1名女性出戰，張美慧是可能人選之一。

(中國時報)

藍北市長選將辯論 擬找憲哥利菁… 洛克馬公園 木馬椅慘遭斬首

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。