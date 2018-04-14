綠營初選 花蓮市長沒人登記

2018年04月14日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

民進黨花蓮縣黨部年底公職選舉提名領表登記作業13日下午5時截止，縣議員總計7人登記，現任議員劉曉玫並未領表，轉戰縣長大選態勢明確，外界關注前花蓮市長田智宣遺孀張美慧會不會二度為夫披戰袍，最後關頭並未出現，也讓綠營花蓮市長人選從缺，但縣黨部不排除徵召參選人。

年底公職選舉，民進黨議員部分第一選區（花蓮市）有現任的莊枝財、施金樹，以及新角逐的傅國淵、方建興、郭應義5人登記，意外未出現女性人選爭取保障名額；第三選區（吉安、壽豐、鳳林、光復、豐濱鄉）則由現任議員游美雲、黃振富2人登記，至於第二、第四到第十選區，都無人登記，

現任議員劉曉玫原為第一選區固定婦女保障名額人選，今年擬轉戰投入縣長大選，但因地方仍有異音，11日中執會提名並未公布，目前仍在協調整合，預計於4月25日中執會與新北市徵召提名一併完成，劉曉玫則對此表示尊重選對會決議。

另外全縣13鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長，則採開放登記提名，鄉鎮市長僅現任議員鄭乾龍登記角逐吉安鄉長，盼再奪下吉安綠地。備受注目的前市長田智宣遺孀張美慧，雖領了市長、縣議員2張表，截止前仍不見身影，黨內人士分析，可能因第一選區足額，考量黨員情誼，讓張在最後關頭放棄登記。

縣黨部主委江淑君表示，花蓮市為選戰大票房，將會以徵召方式推出市長人選，而議員第一選區目前雖足額，但都是男性，不利爭取婦女保障名額，將在考慮徵召1名女性出戰，張美慧是可能人選之一。

(中國時報)