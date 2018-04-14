洛克馬公園 木馬椅慘遭斬首

2018年04月14日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

三星鄉洛克馬公園去年8月才完工啟用，現卻遭人惡意破壞，13日上午員警在執行巡邏勤務時發現公園內的4張木製座椅的馬頭以及4座燈具疑似被人以腳踢或是以棍棒敲斷，雖然損失金額約5萬元不算大，但鄉公所不想姑息，除配合警方全力追查破壞者身份，並將依法求償。

三星鄉公所痛心

三星鄉公所在4年前打造一隻長8.3公尺、高6.4公尺、重達4.5公噸的黃色巨型搖搖洛克馬，並舉辦遊街入花田活動，造成一陣「搖搖洛克馬旋風」，之後鄉公所又進一步將「三星公園」重新規畫改建，以「洛克馬公園」的新面貌重新啟用，深受孩童歡迎。

洛克馬公園內設有12張木椅，其中8張是有洛克馬頭的造景木椅，另外有夜間照明燈具，沒想到啟用還不到1年，就遭到民眾惡意破壞，鄉長黃錫墉得知消息後，立即要求公所人員配合警方調查「緝凶」。

疑是醉男鬧事

三星警分局長許再周表示，根據調閱監視器畫面，初步已鎖定住在公園附近的1名年輕男子涉有重嫌，由於遭破壞木椅及燈具的現場留有空酒瓶，推測是這名男子喝酒之後鬧情緒並直接以腳踹斷座椅馬頭及燈具，但這部分仍需要進一步調查釐清。

三星鄉公所建設課長江淳銘表示，被破壞的木椅、燈具將會盡快完成修復，如果無法修補則會更新，鄉公所是否要對破壞者提告，要等充分了解實際狀況後再做決定，但一定會求償。

(中國時報)