伯公涼亭跳票挨轟 客委會滅火

2018年04月14日 04:11 中國時報 張立勳 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市客家文化主題公園爭議連環爆，市議員陳炳甫、郭昭巖13日指出，去年市長柯文哲允諾興建「伯公涼亭」，讓民眾在祭拜土地公時可以遮陽、蔽雨，但設計圖出爐後竟沒有納入規畫，郭昭巖痛批客委會主委曾年有傷害客家鄉親感情，讓柯文哲變成「詐騙市長」；曾年有對此則保證會設置涼亭。

客家公園內有3大館，長期嚴重漏水，天花板到處有壁癌，先前遭外界質疑亂花錢，郭昭巖昨說，客委會編列2億元預算，漏水工程從110萬追加到200多萬元，卻還另花3600萬做綠植栽外牆，痛批根本是胡搞。

陳炳甫質疑，植栽牆每年光是維護費用就高達900萬，若遇上颱風可能會塌掉，錢就應該花在刀口上，首要是改善漏水問題，不是美化環境。

此外，公園內的土地公廟附近沒有遮風蔽雨的地方，不少前往祭拜的民眾希望可以蓋涼亭躲雨，郭昭巖表示，曾年有說過要蓋，去年柯文哲也公開承諾，結果她在空間改善設計圖中發現沒有列入規畫，鄉親已忍無可忍，她抨擊市府藐視議會，主委甚至讓柯P變成「詐騙市長」。

對此，曾年有回應，植栽牆可減少雨潑、牆面滲水問題，還兼俱美化功能並展現客家美學，還是應該要做，另他也承諾在土地公廟旁興建涼亭；柯文哲昨不滿說，工程延誤太多，已經罵過客委會，預算執行效率太差了。

(中國時報)