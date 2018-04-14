社論－大聲喊我是台灣人，也是中國人

2018年04月14日 04:10 中國時報 主筆室

中國國民黨為何會輸掉選舉？為何迄今沒有起色？簡單的回答：如果一個人，連自己的姓都不敢說出時，還能值得他人信賴、讓人尊敬嗎？當中國國民黨連「中國人」這3個字都要迴避時，她的命運就可想而知了。

身分認同不可能完全取決於單一因素。例如，從生活在台灣來看，我們當然是台灣人；從文化歷史的層面來說，我們也是中國人。我們的國家是中華民國，我們當然更是中國人，因此，「我是台灣人，也是中國人」的重疊認同是一個最合情、合理、合法、包容的認同。只有「我是中國人，不是台灣人」或「我是台灣人，不是中國人」的單一排他認同，都是不健康的。

在「我是台灣人」、「我是中國人」或「兩者皆是」的身分認同上，政治大學選舉研究中心長達30多年的調查顯示，變化甚為顯著。1992年時，「我是台灣人，也是中國人」的重疊認同（46.4％）的比率最高，其次為「我是中國人」（25.5％），最低是「我是台灣人」（17.8％）。

身分就是一種歸屬。有些人想切割台灣與中國的關係，因而主張「我是台灣人，不是中國人」，這是一種屬於「台獨式」的分離主義認同。在李登輝的政治操作下，1994年迎來第一個轉折點，「我是台灣人」超過了「我是中國人」的認同，爾後「我是台灣人」的認同快速攀升。陳水扁執政期間，「我是台灣人」的認同快速上升，「我是中國人」的認同繼續下滑，但重疊認同的百分比幾乎沒有多大變化。

但是從馬英九上任的2008年開始，重疊認同快速下降，其下降比率幾乎全部轉移到「我是台灣人」的認同，使得「我是台灣人」的排他認同超越了重疊認同。在馬英九任內，台灣人認同的升高程度（+16％）比陳水扁總統任內（+8％）還要高出許多。2014年為最高峰，台灣人認同為60.6％，重疊認同為32.5％，中國人認同只剩下4％。因而有人戲謔諷刺地稱：馬英九是李、扁兩人的忠誠接班人，他完成了李、扁兩人都不可能完成的去中國化任務。

為何會如此？原因在於馬英九雖然贏得執政，但是沒有嘗試著扭轉李扁長期所灌輸的台獨意識。馬在任內，不僅是馬英九本人，也包括現在檯面上的黨內高層，如吳敦義、朱立倫等，他們都不敢、也不願稱自己是「中國人」，盡量迴避任何有「中國人」元素的話語，他們粗淺地以為只有與民進黨爭奪「我是台灣人、我愛台灣」的話語權，國民黨才能贏得選舉。

國民黨在認同問題上的自我繳械，讓「我是台灣人，不是中國人」的身分認同取得了更高的道德性，讓民進黨在所有的陳抗運動及在議會中，更自豪地認為他們才是勇敢的台灣人，才是政治正確。〈島嶼天光〉這首太陽花運動的代表歌曲，就是讓「台灣人」以一個很正面、勇敢、充滿希望的符碼出現。國民黨在2014、2016年的敗選，不僅輸掉了政權，更輸掉了在認同問題與兩岸論述上的話語權。

幾份民調顯示，2014年以後，台灣人認同開始下滑，「重疊認同」再次上升，這對兩岸關係來說是好事，但此現象不是國民黨所促成。主因是民進黨執政太差所致，民進黨的霸道與台灣的亂象讓民眾開始沉思，「我是台灣人」的排他性認同是否還是政治正確？能否改善他們的生活環境、台灣的國際處境？另外，中國大陸這幾年的經濟快速發展，受世人肯定，連美國都不得不看其臉色，讓人認知到「我也是中國人」不再是一個全然的負面認同。

很諷刺的是蔡英文與習近平提高了台灣民眾「我是台灣人，也是中國人」的重疊認同。原本這應是屬於中國國民黨的話語權，但此時的國民黨主席及高層卻似乎沒有醒過來，他們迄今還是不敢提「我是台灣人，也是中國人」，還在相信民進黨那套身分認同論述為政治正確。

由於兩岸關係的特殊性，認同問題已非台灣內部單方面的事，它也會影響到兩岸的和或戰。迴避「我也是中國人」認同的國民黨，是自絕於台灣、自絕於兩岸關係、自絕於和平的角色。在身分認同問題上都不敢正確表態的國民黨，很快就會被歷史洪流沖走了。（系列完）

(中國時報)