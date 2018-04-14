2018年04月14日 04:10 中國時報 主筆室

深澳電廠擴建案在昔日環保鬥士、環保署副署長詹順貴的關鍵票護航下通過環評，瞞天過海的粗糙手法，綠委包括民進黨發言人蔡適應都跳出來反彈，要求重做環評，反倒已表態「願承擔責任」想回鍋的老縣長蘇貞昌，盡說空話與大話，面對關鍵問題就神隱了！

深澳電廠環評疑點包括：台電涉嫌隱匿瑞芳水產動植物保育區的疑慮、詹順貴昧於專業的關鍵一票，及台電未善盡溝通職責，加上行政院長賴清德一句「乾淨的煤」，引爆所有爭議。難怪民進黨立委劉建國憂心緊鄰電廠的瑞濱國小會淪為「許厝第二」，等同直接打臉賴揆。

深澳電廠擴建案爭議不休，已成了藍綠共同關注的公共政策。新北周邊縣市長包括桃園市長鄭文燦曾公開強調，新北市政府做的空汙模擬報告如屬實，他將反對建廠；宜蘭縣代理縣長陳金德先是強烈反對，隨後改口力挺賴揆「乾淨的煤」；基隆市長林右昌也呼籲，深澳電廠不能增加汙染源。

桃園市、基隆市及宜蘭縣首長，深諳深澳電廠擴建對空汙影響的嚴重性，因此都明確表達其立場，國民黨新北市長參選人侯友宜也以詼諧口吻，在FB即時表達其內心之憂慮：「看到朋友想發起『自己的肺要自己救』運動，還建議大家這段時間多吃豬血清肺。」

新北市長選戰已鳴槍起跑，市民需要市長參選人針對深澳電廠擴建案，說清楚講明白其立場，自許要為新北市承擔責任的前台北縣長蘇貞昌，不要只會說「當新北有需要，我不能說不」的空話。請問蘇前縣長，對民進黨發言人呼籲應重做環評，你的答案是YES、還是NO？

(中國時報)