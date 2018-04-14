2018年04月14日 04:10 中國時報 卓亞雄

環保署副署長詹順貴的乾坤一票讓深澳電廠重啟，但似乎沒能把深澳電廠送上坦途，一波波的質疑繼續湧至，環保署、台電、經濟部卻未能及時給個答案。眾多環評上的疑點究竟是環評程序的行政顧慮不周，還是環保署早奉指示必須通過？這不只牽涉到深澳電廠的環差能否經得起檢驗，更牽涉主持環評會議的環保署是否公正。

深澳電廠環差過關至今20多天，程序上的質疑陸續浮現。環評應該是要把可能對環境有影響、權益衝突的每個環節先溝通，能妥協、交代後才能進入環評的下一步程序。讓人不解的是，不管這個案子夠不夠格端上環差評鑑的嚴苛鑑識，環保署就搶先通過環差分析。

深澳電廠遭到的眾多質疑中最關鍵的是，此案可以走環差分析的捷徑嗎？或者應重做環評？環評難過，事業單位都知道，至今還在泥沼中的中油觀塘第三天然氣接收站為什麼明知藻礁的珍貴性難以闖關，還是硬著頭皮送件？因為之前觀塘港曾通過環評，如今走環差簡單得多。

深澳電廠循此模式走環差卻是無厘頭了。電廠重建當然包括卸煤碼頭，10年前環評送件的碼頭選址番仔澳，在民眾抗議後，2年前公聽會才透露移至深澳港。請問，之前一直打算剪指甲的是手指，如今改剪腳趾，這是同一回事嗎？番仔澳、深澳雖都是「澳」，但海域、海流、生態系完全不同，可以走環差捷徑嗎？

可議之處還包括《海岸管理法》的禁止事項似乎深澳電廠都堂而皇之地漠視；新北市府依據《漁業法》劃設的海洋生物保護區，深澳電廠也漠視。難道此事台電、經濟部事前不該妥善處理嗎？環保署又怎能輕率讓環差過關？

深澳、瑞芳電廠鄰近區里對電廠重建的反應兩極，這不難理解。基於「利」，他們會贊成。「利」是什麼？可以具體陳述，拆舊廠後沒工作了，小吃店沒生意了，若重新建廠當地商機可期。

「害」是什麼？台電說深澳電廠將改為「超超臨界」高效率機組，乾淨程度勝過燃氣電廠，賴清德院長甚至冒出「乾淨的煤」的話試圖護航，但這能消除民眾對燃煤電廠的憂慮嗎？

真正的問題是攸關眾多民眾的汙染問題。這絕不只是燃煤電廠排放的二氧化碳、PM2.5，還有PM1、光化汙染，這些壞東西不要說目前環保署的AQI部分還未監測，甚至與深澳電廠會產生的加成作用也絲毫未曾研究觸及。

政府不可太藐視這種「複合式」汙染。最近的複合式汙染例子就是311日本福島大地震，當時是地震、海嘯、核災齊發，台灣慣之以「複合式災難」踴躍捐輸福島，這個詞彙還成為國際防災界的新里程。

深澳電廠重建案可能面對的複合式汙染，顯然經濟部、台電沒當回事。更讓人憂心的是環保署，應該把關的單位卻變成護航。原本深澳電廠依法令需一一交代的事項都沒弄清楚就跨大步進入環評，而且本來用在剪手指頭的環評，現在為了快速通關，就直接套用在腳趾頭上了。就算硬闖過環差審議，如今面對更多的質疑，環保署有責任說清楚吧！

(中國時報)