兩岸亮劍 蔡政府莫誤判情勢

2018年04月14日 04:10 中國時報 蘭寧利

4月12日在南海，大陸領導人習近平親校建軍以來最大的海上閱兵；而蔡總統則於13日到海軍蘇澳基地，登紀德級艦出海校閱海軍聯合操演。兩岸領導人同時視察海軍，但蔡總統表示，此次軍演「沒有互別苗頭」，只是「測考國軍的整備情況」。

蔡總統日前自稱在中美關係裡「我們也是棋手」，要怎麼下這手棋，運籌帷幄事關重大。此次選在中共南海閱兵，美軍航空母艦巡弋南海，兩強在南海競局之機，我方乘機舉行蘇澳軍演，以強調區域安全之名為美助陣。這手棋之良窳大可評斷。

共軍在南海係舉行非對抗、非實彈的海上閱兵，類似日本的觀艦式，純為展示解放軍現代化海軍建設成果。我認為並沒有明顯的針對性，嚴格地講，或許有若干針對未來的印太聯盟。而美軍僅派1艘航空母艦、1艘巡洋艦和1艘驅逐艦進入南海遠觀，連1個航母打擊支隊都不足，顯然只是為了不缺席而已。

共軍海上閱兵距台灣650海里，我方硬要對號入座將其視為針對台灣，遂倉促促成蘇澳軍演，俾與南海美軍呼應。然蘇澳軍演威懾共軍力道不足，助威美軍又嫌力薄道遠，自曝其短而已。

對於解放軍將在4月18日於台灣海峽進行實彈射擊軍事演習，我國防部表示，此次為解放軍部隊年度例行性火炮射擊訓練；總統府發言人黃重諺也表示，國軍對情勢都嚴密掌握與應處，請國人安心。但解放軍緊急選在此時在台海軍演，可能並非台灣想的那麼單純，因為大陸已有兩年多沒有公告在台海實彈演習了。南海閱兵結束，軍演揮師台海，其規模雖小，針對性意義絕不能小覷。台海演習必須放在兩岸關係的發展中來解讀。

兩岸關係因蔡政府上台後官方交流已處於冰點。而近來因美台關係熱絡，已觸動大陸的敏感神經，甚至將踩踏大陸的政治紅線，兩岸關係已進入新的緊張關係。而影響兩岸關係發展更關鍵的因素是，習近平在大陸兩會後對台灣問題的態度也從「六個任何」改成「兩個絕對」，變得越來越堅定。從解放軍此次台海軍演的動作來看，可能顯示兩岸關係已退回到李扁時代的熱鬥階段。

如今大陸已非吳下阿蒙，中美大國博弈在亞洲已豬羊變色，兩岸局勢已處於新的歷史節點。對此，蔡政府渾然不覺，還企圖透過美台關係的加溫贏取美國的軍事保護傘。大陸在台海的軍事演習，就是試圖釋放訊息讓美國知道中國面對台灣問題的決心並非只是紙上談兵，而是雄心壯志、亮劍實力。

無論南海閱兵還是台海實彈射擊演習，針對性都極強，既衝著美國，更針對台獨。美國也已感受到，國務院發言人12日表示，美國反對任何一方片面採取行動改變現狀，包括任何武力或其他形式的脅迫手段。

兩岸關係正處在敏感時刻，大陸已釋出明確的政治信號，只有台獨停止挑釁，兩岸才能避免衝突對撞。當我們呼籲大陸莫誤判情勢時，有必要先檢視自己是否誤判了情勢。

（作者為海軍退役中將）

(中國時報)