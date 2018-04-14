師出有名 北京有為有守

2018年04月14日 04:10 中國時報 張競

中美貿易爭端升溫，美國頻頻出招為難北京，經常是先放狠話後再態度放軟，讓全球旁觀變局忐忑不安，也搞得兩岸關係如同打擺子般時冷時熱。

反觀中南海面對白宮，主政當家者卻氣定神閒，鮮少親自出面叫陣。美國在外交賭局中不斷加碼下注、虛張聲勢，中國卻是以圍棋布局策略，穩紮穩打奪占地盤，兩國博弈至今，聲勢消長已見端倪。

大陸堅持「鬥而不破」的格局，而非走入美國所盤算逼迫北京過早攤牌的陷阱，其實就在於北京能夠看出時勢的發展，不圖近利更不隨之起舞；特別是依據國際規範，師出有名、有為有守的思路，不操之過急，輕易邁入質變階段。

舉例來說，華府在南海頻頻以航行自由為口實，進出大陸所控制島礁的周邊水域挑釁，但北京看出其無法藉此改變國際法理，亦無可能顛覆其所具地位，更無南海周邊各國聲援呼應，因此島礁建設工程繼續進行，美國只有徒呼負負。對朝鮮半島情勢，大陸亦不理會美國的頤指氣使，但當聯合國安理會通過制裁決議案後，北京隨即表達全力支持。其立場的轉換，就在表明身為大國必須師出有名。

兩韓互動在過去數月間產生突變，初期全球都認為北京對於北韓業已失控，當時北京並未多言，事後證明金正恩還是跳不出北京這尊如來佛的手掌心。

等到北韓領導人金正恩搭乘專列入京，並公開承諾考慮朝鮮半島無核化，全球才看出朝鮮半島情勢的發展，雖無雙暫停與雙軌並行之名，但確實是依大陸所設計的思路運行。北京擺出能對平壤指點與諒解的姿態後，「川金會」就變成扔回華府的燙手山芋了。

審視當前中美貿易爭議，只要看看基本盤，就可理解為何大陸聽到美國放出狠話，立刻還以顏色，「多算勝，少算不勝」，不但適用於戰場，也可用於商場。誠然美國底子厚，但大陸手中籌碼多，最重要的是美國開罪天下各方，大陸趁機拉攏交好，未來逐鹿天下，豈不就是看人心向背。

當中、美兩方在互鬥中有任何不代表政策的惡言放話，大家當作茶餘飯後笑料，聽聽就好。綜觀目前情勢發展，當美國自己逐漸成為其《國家安全戰略》指控中、俄所用的「挑戰現狀強權」後，大國威望實已逐漸喪失中。（作者為中華戰略學會研究員）

(中國時報)