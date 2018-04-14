2018年04月14日 04:10 中國時報 彭懷真

行政院長賴清德一再強調自己是台獨工作者，蔡總統也幫忙解釋。但民眾最關心的不是賴揆的政治立場，而是他的施政績效。整體來看，國家競爭力是否提高，才是檢視閣揆最重要的標準。

下個月，瑞士洛桑管理學院（IMD）世界競爭力排名將公布，從目前國內的情況來看，可預料成績不會好。去年我國的總成績是14名，前年也是，2015及2013年是11名，2014年13名。也就是說，馬英九政府的成績比蔡英文政府要好。

競爭力共分4大類、20個中項，去年台灣的成績，有許多細項排在全球最後4分之1之列，例如外人投資占GDP比率是57名、政府投資誘因吸引外資是48名、平均人口曝露PM2.5的程度是52名，且這些項目還在惡化中。與家庭最有關的教育方面，公共教育支出總額占GDP比率、中等教育學生與老師比率都是46名，都屬後段班。以上均顯示政府體系的成績並不理想。

相對地，民間部門的指標則亮眼得多，展現旺盛活力及強大競爭力。例如高科技出口占製造業總出口比率、企業反應快彈性大、3G及4G行動寬頻占手機市場比率等都高居全球第3，經理人普遍具有企業家精神、企業對商機或威脅反應迅速、企業研發支出占GDP比率等都是第4。

可以說，政府是靠著民間的成績勉強在全球的競爭力上排到14名，實在丟臉。賴揆在擔任台南市長時的評比在縣市長中可是名列前茅的，希望賴揆現階段先將自己定位為「提升國家競爭力的工作者」，等到未來選上總統了，再來談他的兩岸政治立場吧！（作者為東海大學圖書館館長）

(中國時報)