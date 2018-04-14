元智投影創新 3D互動更人性

2018年04月14日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

元智大學資訊工程系教授陳柏豪及大三生賴詩雨，師生團隊共同設計的作品「Easy 3D」，參加俄羅斯阿基米德國際發明展，不只勇奪金牌，更是大會唯一獲得烏克蘭評審獎的作品，為台灣爭光。

模擬視覺聲音辨識

世界規模最大的「俄羅斯阿基米德國際發明展」，日前在莫斯科舉行，今年活動邁入第21屆，共有27個國家地區參賽，吸引超過700件發明作品角逐，競爭非常激烈；台灣代表團獲得19金、19銀、4銅、8座大會特別獎，表現亮眼，獲獎數量位居全球第2名，僅次於東道主俄羅斯，其中元智大學資工系師生團隊發明的「Easy 3D」大受國際肯定，勇奪金牌。

元智大學資工系大三生賴詩雨表示，「Easy 3D」是全像投影技術，以3D多互動介面的虛擬實境系統，運用AI人工智慧語音辨識、手勢辨識，改寫一般人對於平面電子產品的視覺認知，讓3D顯示更加接近真實世界，並能進一步擺脫傳統按鍵束縛，可模擬人類的視覺、聲音及動作辨識，讓使用者體驗更加人性化的人機互動。

賴詩雨說，「Easy 3D」技術主要由她製作，教授陳柏豪負責指導；之所以開發這項技術，在於對「全息投影」（Hologram）有興趣，也就是懸浮投影的立體投影效果，而日本Vinclu公司以此技術，開發出全息投影交流機器人「Gatebox」虛擬管家，大陸Gowild智能科技也參考這項日本技術，開發出「琥珀虛顏」人工智慧機器人，但台灣目前尚無相關載體開發，因此激發她研發的興趣，大約1年前投入研發。

國外廠商尋求合作

陳柏豪教授說，「Easy 3D」全像投影技術的應用層面廣泛，在任何地方都可以使用，操作簡易，老人小孩都能輕易上手，不只可使用在商品預覽和商品展示，還可以作為當前最流行的療癒玩具、個人居家助理及互動娛樂產品等面向，也可以做為商場產品3D互動展示機台。經由此次參展，已有多家國外廠商尋求合作機會。

(中國時報)