許悔之抄經 找到心的出口

2018年04月14日 04:10 中國時報 李怡芸 ／專訪 ／專訪

「古往今來最欣賞的書法家是臺靜農」，詩人、資深出版人許悔之眼中，臺靜農在長期的監視、壓抑中，透過筆墨所傳達出的「拳打腳踢」，一如自己曾長期陷在強迫的、感受不完滿的思想裡，然而多年來抄經的習慣成為他的自救法門，近日他的首次手墨展《你的靈魂是我累世的眼睛》，分享了自己這些年來以一名抄經人追求美好的學習痕跡。

「不是悟，而是自己透過一次次抄經，很慢、很深刻地去理解，而讓心感覺有力氣。」13歲開始讀《金剛經》，年輕時就開始喜歡收藏紙、筆、墨、硯，許悔之近年才有感，一切都像是長期的準備與蘊釀，年輕至今格外欣賞的書家臺靜農，許悔之所見的是每個字都像是「拳打腳踢」，充滿了力氣，這種「書寫時既是抒懷又是身心安靜，自我降服」的精神，讓他彷彿「在圈住我的世界，找到破口」的心境得到共鳴。

不僅如此，「臺靜農寫黃默谷詞的一幅蠅頭小楷，每個字都千變萬化，非常美。」許悔之從過去以心以腦寫詩，在日常中面對經營一間出版社的繁雜瑣碎，到自己開始持筆抄經，以眼去覺察視覺上的愉悅、安定與力量，許悔之仍自詡「原是一名抄經人」，是踏出步子的行者，以手墨作品展現自己對空性與美的學習，也是自己在佛法中逐漸清明的痕跡。

許悔之不諱言曾經習氣重、焦躁，但在抄經的過程中，漸漸能以平等、恭敬的心看自己和眾生，「還是會生氣，但是很快就放下」，過去活在不完滿的思想裡，可能一待就是半年走不出來，如今的他「一刻都不想逗留」，隨時以清靜的心去做想做的事，一如自己在出版工作上「專心地做每一本書，若每個作者都是修行的菩薩，則編輯便是護法」；一如自己推出手墨展，乃是「以藝為佛室」，形式之外，奉上的都是心意。

(中國時報)