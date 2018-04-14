梁文音燙浪漫鬈 尪不敢異議

2018年04月14日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

梁文音暌違3年將推出新專輯《副駕駛座的風景》，日前公司砸500萬台幣，大陣仗前往葡萄牙的里斯本拍攝專輯封面和2支MV，老公也愛相隨；為了避寒，她除了喝波特酒，還在衣服貼上暖暖包，但晚上收工卻發現被暖暖包燙傷，讓她一度擔心美背留疤。

梁文音此次選在爾莫修道院、貝倫塔、辛特拉、發現者紀念碑等知名景點取景，為搭配造型，她每天都穿著12公分高的高跟鞋奔波，最後一天鞋跟都被磨壞，讓她忍不住笑說：「我也好想穿著球鞋，我應該是全里斯本唯一一位穿著高跟鞋的女生吧。」

為發片控制飲食

她也到貝克漢（David Beckham）光顧過的復古理髮廳拍攝，該店原本只幫男顧客剪髮，這回為她破例開放拍攝；她也嘗試不同妝感，更燙了從沒嘗試過的浪漫鬈髮，老公如何評價？她打趣說：「他一定覺得很OK，不敢跟我說不好看。」

新專輯籌備2年多，名稱源自她從過去的獨立小女人，到現在牽起另一半的手，坐在副駕駛座欣賞人生美景，她表示，以往她都自己開車，婚後老公不習慣讓她載，「他就是有點大男人，習慣主掌駕駛座。」

為了發片美美亮相，她靠飲食控制及運動維持體態，還跟公婆撒嬌「禁止餵食」，多跟老公一起吃些健康的蔬菜及補充蛋白質，沒想到有天家人竟真的忘了叫她吃飯，讓她哭笑不得。

(中國時報)