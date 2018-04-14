馬志翔NG王 怪柯佳嬿好胸

2018年04月14日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

《市長夫人的秘密》13日舉行正式預告發布記者會，馬志翔求婚成功後首度公開露面，人逢喜事精神爽，大方坦承自己是NG王，有場戲因政治台詞太多而忘詞，「要和柯佳嬿說對不起，因為對戲到天荒地老！」最後索性將大字報貼在柯胸口，他開玩笑說：「剛好她那天穿得比較低（胸），反而越看越忘記。」

導演連奕琦再次挑戰黑色喜劇，邀張少懷首度擔任主演，柯佳嬿則在預告片尾大露「車頭燈」，直接將車頭燈掛在胸前。

張少懷昨被問對票房是否有信心，搖頭自嘲：「我習慣跑龍套了！」在片中飾演主持人，有參考任何主持人的表演？全場都開始模仿張菲語氣說：「嘿嘿！」他苦笑回應：「有個人風格就好，不需要參考誰的影子！」

張少懷吻戲拍一天

張少懷在片中豔福不淺，和陳喬恩有激吻戲，他竟說：「吻到爛了！」表示初次見面就安排吻戲，拍了快一天。馬志翔則自曝和陳喬恩開拍第一天也有床戲，最後卻被剪掉，連奕琦說：「反正後面也不會用，讓他們熟一點。」

電影有外遇情節，柯佳嬿被問是否有類似經驗，暗示她曾疑被王柏傑劈腿，她展現高EQ回應：「現在太幸福了，就不要再去想這些事。」並表示有望在秋天舉行婚禮，馬志翔被逼婚禮進度，透露會在今年冬天，而上周前女友李佳穎和阮經天傳出戀情，馬表示：「沒有Follow，完全不知道這件事。」電影5月11日在台上映。

(中國時報)