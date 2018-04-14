2018年04月14日 04:11 中國時報 洪秀瑛 專訪

明杰（中）在《半熟少年》逞凶鬥狠，單親家庭出身的他，個性早熟懂事。

男團SpeXial成員明杰19歲出道，現在24歲，從他入行、當兵到退伍後，身邊有一群鐵粉不離不棄，他吐露心聲：「陪伴我5年的人，與其說是粉絲，其實更像朋友。」他直言偶像生涯已經快結束，自己希望趕快進入另一個階段，最近和網紅脖子及湯志偉、琇琴等合拍網劇《半熟少年》，就是想告訴大家有不同表演面向，他也為劇中插曲填詞，展現創作才華。

明杰螢幕形象壞壞的、跩跩的、看起來家裡有錢，最近的作品《實習醫師鬥格》、《半熟少年》，被相中的都是這些特質，其實他最想挑戰演個有娘味的同志，「因為身邊有太多人可以讓我參考」。他平時不笑，常被以為愛擺臭臉，去年還有通告咖在節目中暗指他有大頭症，「我就是長得一副招黑臉，要說我刻意大頭症絕對沒有，因為新聞出來當下也不是我最紅的時候。」

他坦言當兵前憤世嫉俗，「那時候還年輕看不懂一些道理，心裡一股氣，覺得我有才華，為什麼沒人看到，當兵有一半是為了賭那股氣才去的。」

為家計曾想轉行

他退伍後很迷惘，為了家計想轉行，媽媽許仙姬勸他不要輕言放棄，母子為此激烈爭吵，現在回想還多虧媽媽幫他堅持下來；他在《半熟少年》扮高中生，有場200多人打群架的戲超熱血，「打到身上的血跡不知道是掛彩還是畫上去的，很過癮。」

(中國時報)