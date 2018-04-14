北投麗禧阿舍菜 品味寶島記憶

2018年04月14日 04:11 中國時報 劉育良 報導

波士頓龍蝦豪氣上場，北投麗禧溫泉酒店用料大方，給饕客最佳美食享受。（蘇蔓攝）

董事長蕭景田用愛打造北投麗禧酒店，更關懷投身公益。（蘇蔓攝）

道地的台灣「阿舍菜」，早期的人吃的是農業社會時代象徵富裕、地位的彰顯與尊榮，現在吃的是主廚的手藝和菜的巧思。年代雖然不同，能端出一桌好的「阿舍菜」，考驗的正是主廚絕活功力。

北投麗禧溫泉酒店得地利之便，坐擁陽明山之美，當地的放山雞、小農時蔬，提供了餐飲的新鮮度和在地性，加上董事長蕭景田對台灣這塊土地的愛與關懷，選用全省各地重要物產，在中餐主廚江文榮的運籌帷幄下，推出富有濃濃古早味的「阿舍菜」，讓現代人從吃的口感了解早期台灣上流社會的飲食文化。

所謂的「阿舍」，是早年台灣農村社會對富裕的人、達官貴人的稱呼，這些有錢人為了宴客，不惜食材成本、費工料理，展現精緻美味的菜餚，而能獲選為「阿舍」做菜，主廚絕非等閒之輩，只是懂得這樣絕活的廚師少了。江文榮傳承8代總舖師的傳統台菜手藝，打造不同套餐的「阿舍菜」。

起桌價1.2萬元起

菜色隨價位而有調整，卻都是主廚的用心之作，像是觀音山的綠竹筍、東港的烏魚子、台東的海蜇皮、宜蘭的櫻桃鴨等全都入菜，從1萬2000元＋10％的起桌價起開始，就能享受「阿舍菜」的美味。而這起桌價，售價等同旺季（每年10月到隔年3月）宴席菜的起桌價打了87折。

當然，在精典款2萬5000元＋10％的這道宴席菜，更是主廚傾心之作，光前菜就有9道，一路包括肚膠虎掌燒赤參、蒜汁鮮蒸活龍蝦、鱈場蟹野菜米糕、何首冬蟲燉雞湯、桂棗官燕燉雪梨等，頂級名菜上桌，兼顧了口味、氣勢，更有養生之功。此一宴席即日起推出，可洽訂席專線：（02）2898-8888。

(中國時報)