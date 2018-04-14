袁詠琳〈Let It Go〉擄童心

2018年04月14日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

袁詠琳跟著教會到匈牙利探視弱勢家庭。

袁詠琳日前戲劇拍攝殺青後，馬上跟隨教會探訪匈牙利，與當地非營利組織在復活節期間到當地的偏遠弱勢家庭，當地兒童不會說英文，和她語言不通，她靈機一動唱起兒童界夯歌、動畫片《冰雪奇緣》主題曲〈Let It Go〉，果然成功吸引大家共鳴，讓小朋友都開心不已。

袁詠琳因為工作太忙碌，出發前不小心感冒，因此行前相當緊張，她到了村莊，發現小朋友沒電視看，也沒手機可玩，在當地幾乎看不到「低頭族」。雖然如此，他們靠著唱歌跳舞當作娛樂，也為村莊帶來一股穩定的凝聚力，讓她一度感動落淚。

工作優先感情冷處理

除了唱歌給大家聽，她也帶動唱，與小朋友高歌福音歌曲，甚至挽起袖子來幫忙刷油漆、修繕房屋等，直呼這趟旅程彷彿被愛包圍。她表示，希望下次有機會再來，「在這邊跟我們平常在台灣比較不太一樣，覺得自己很幸福，想要讓身邊的人更好。」也讓她充了滿滿的電回到台灣。

袁詠琳返台後馬上投入工作，她2月才剛剛推出EP，今年工作主力預計以主持及戲劇為主，除了主持美食旅遊節目外，也接到不少戲劇邀約。她先前被傳和男模紀亞文二度情變，對此，她所屬杰威爾音樂低調表示，雙方因為工作忙碌，目前彼此是冷靜期狀態，現在各自都忙著為事業打拚。

(中國時報)