故事森林FB 秀出春遊美好回憶

2018年04月14日 04:11 中國時報 李承陽 報導

Pink Huang成長的路上，你們不會孤單。彼此是爸媽送給你們的禮物。

林秋評這裡真的是一個放鬆心情的好地方，怎麼拍怎麼美，只想和你在一起直到永遠，下次一定要再來一遍，愛你。

楊沛妮15年的友誼真的很珍貴，我們一起走過的吃喝玩樂與酸甜苦辣，都是我們人生中最美好的回憶。

何冠霖漫步在森林中，感受溫暖的陽光，鳥語花香，希望大家的心願能一一實現。

蜜絲米的散步生活自己就是協助自己度過難關的人，願自己喜歡這世界被照亮的光明，也喜歡那些陰影，成為更好的自己。

春暖花開的4月天，是適合出遊的好時節，在浪漫的薰衣草花季落幕後，緊接著是「火金姑」（螢火蟲）出沒與桐花盛開的季節。如星空夢幻的螢火蟲們，總是讓人有揪團賞螢的衝動，大家是否已經準備好了春遊的行程規畫？

繼《中國時報》影視消費中心與「故事森林」聯合舉辦的「許個願，我的祝福想讓你看見」社群活動後，雙方將再度聯手於4月25日至6月5日推出「春遊森林，桐樂螢星空」活動，只要在「故事森林」臉書活動貼文中上傳1張春日出遊的照片，並留言身在何處、與誰同遊，活動結束後，將有機會得到「漂鳥」青年旅館的單人住宿券1張。

留言可兌換驚喜禮

此外，憑活動留言紀錄，即可至新社、明德「薰衣草森林」園區及「心之芳庭」、「緩慢」系列民宿、「漂鳥Hostel」、「好好Gooddays」等地點兌換驚喜好禮1份。

「許個願，我的祝福想讓你看見」活動走到尾聲，許多旅人們踴躍留下了美好的祝福與願望，在活動得獎作品之中，有見證15年友誼的美好祝福，也有甜蜜放閃的情侶，最美好的是，旅人擁抱身邊摯愛的朋友家人們，不時回顧在旅途中綻放的美好回憶。

(中國時報)