苗栗山城桐樂會賞夏之雪

2018年04月14日 04:11 中國時報 李承陽 報導

賞桐時節到來，薰衣草森林明德店隨處可見雪白桐花。（薰衣草森林提供）

4月的苗栗山城，白天有別稱「夏之雪」的桐花在微風中緩緩飄落。晨光漫漫，適合拜訪位於慢城附近的薰衣草森林明德店，坐擁陽光燦燦、湖光山色的美景。在如詩如畫的山水森林裡，帶著主廚特製的季節限定野餐籃，與家人朋友一起在桐花樹下分享慢生活的美好。

走賞玩湖畔森林美景，還可以到以木雕享譽盛名的水美街上逛逛，在客庄深耕已超過10年之久的三義客家食尚餐廳「桐花村」，有著詩意的門庭，使用大量原木、飄著客家藍的桐花牆，以手工拼貼藍白磁磚櫃台呈現，平時總是敞開的竹編門，在藍染布吊燈與竹夫人燈飾下，熱情地歡迎遊客隨時駐足拜訪。為了讓傳統菜餚變化出健康新鮮的好滋味，主廚挑選安心食材、適當調整客家傳統重鹹香的口味，用心烹煮料理，是賞桐時不可錯過的特色美食。

來到客庄慢城，若不住上一晚，如何能緩慢體會山城裡的美，素有城市裡的後花園美稱的「緩慢尋路 三義綠波浪」就在距離水美街不遠的森林裡，適合喜歡親近自然的三五好友，享受一夜祕境悠閒時光，帶走更多美好回憶。

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春遊森林賞桐路線推薦

明德薰衣草森林→四月雪小徑→桐花村→夜泊「緩慢尋路 三義綠波浪」

(中國時報)