苗栗山城桐樂會賞夏之雪

光臨明德薰衣草森林可坐擁湖光山色。（薰衣草森林提供）

友善列印
中國時報
報導
賞桐時節到來，薰衣草森林明德店隨處可見雪白桐花。（薰衣草森林提供）

4月的苗栗山城，白天有別稱「夏之雪」的桐花在微風中緩緩飄落。晨光漫漫，適合拜訪位於慢城附近的薰衣草森林明德店，坐擁陽光燦燦、湖光山色的美景。在如詩如畫的山水森林裡，帶著主廚特製的季節限定野餐籃，與家人朋友一起在桐花樹下分享慢生活的美好。

走賞玩湖畔森林美景，還可以到以木雕享譽盛名的水美街上逛逛，在客庄深耕已超過10年之久的三義客家食尚餐廳「桐花村」，有著詩意的門庭，使用大量原木、飄著客家藍的桐花牆，以手工拼貼藍白磁磚櫃台呈現，平時總是敞開的竹編門，在藍染布吊燈與竹夫人燈飾下，熱情地歡迎遊客隨時駐足拜訪。為了讓傳統菜餚變化出健康新鮮的好滋味，主廚挑選安心食材、適當調整客家傳統重鹹香的口味，用心烹煮料理，是賞桐時不可錯過的特色美食。

來到客庄慢城，若不住上一晚，如何能緩慢體會山城裡的美，素有城市裡的後花園美稱的「緩慢尋路 三義綠波浪」就在距離水美街不遠的森林裡，適合喜歡親近自然的三五好友，享受一夜祕境悠閒時光，帶走更多美好回憶。

INDEX

春遊森林賞桐路線推薦

明德薰衣草森林→四月雪小徑→桐花村→夜泊「緩慢尋路 三義綠波浪」

(中國時報)

故事森林FB 秀出春遊美好回憶 薰衣草森林星空螢光點點

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。