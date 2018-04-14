薰衣草森林星空螢光點點

2018年04月14日 04:11 中國時報 李承陽 報導

春末夏初，與螢火蟲一年之約的季節即將到來，螢火蟲是生態環境的一種指標，好的水質和空氣才能孕育出生機盎然的螢火蟲生態，對於居住在現代城市裡的人來說，放下3C產品暫時遠離藍光，走進森林裡看看天上星空與大地螢光點點，絕對會讓旅人們留下深刻難忘的回憶。

今年，「薰衣草森林」舉辦了「星空螢光森林」系列活動，有星空螢光微旅行，讓旅客倘佯在8000棵樹的森林裡。白天有園區森林導覽，讓遊客探索森林祕境；夜間有賞螢導覽，帶旅人們探尋螢火蟲的家；活動期間，也推出適合親子一起DIY的「星空螢光瓶」手作課程；假日來訪森林，還有螢光市集和無酒精小酒館，賞螢之餘還可以吃吃逛逛買買，一年一會的螢火蟲季，很適合親子一起體驗螢光閃閃的自然美景。

在到薰衣草森林賞螢之前，可順遊歐風主題花園心之芳庭，園區漫布浪漫花海和夢幻裝置，是愛拍照的網紅、熱戀情侶和親子出遊的熱門首選，上新社除了賞螢之外，推薦可入住香草House體驗山居生活，在星空的指引下坐上旋轉木馬，被滿滿的泡泡與星空包圍，連作夢都不一定夢得到的童話風夢幻體驗，就在留宿森林的夜晚美夢成真。

INDEX

春遊森林放閃螢光路線推薦

心之芳庭→新社薰衣草森林→賞螢→留宿香草House

(中國時報)