2018年04月14日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

ISSEY MIYAKE 2018春夏系列延續上季設計團隊對冰島的回憶，並藉著特殊技法表達出衣服表面的3D立體效果。（ISSEY MIYAKE提供）

ISSEY MIYAKE 2018春夏大秀開場中，藉由舞者的肢體動作，展現出蒸氣延展、烘烤蒸延等技法在身體上的不同呈現，以表達對地球的敬意。（ISSEY MIYAKE提供）

縐褶，是ISSEY MIYAKE之本。80年代至今，縐褶儼然已成三宅流的代表作；以布料為本、純粹呈現身體與衣物間關係的理念，打動當時仍在文化服裝學院就讀的宮前義之。而自2001年加入Miyake Design Office，到接下三宅一生品牌女裝創意總監大位，這位設計師即在17年間，在斟酌如何「消滅」與「創造」間，孵化自我的時尚褶學。

下著小雨的巴黎3月天，依然能感受到沁骨的寒意，ISSEY MIYAKE在東京宮地下室用橘色燈管搭出的篝火，被秀場旁的朝聖者們包圍，因時尚短暫相聚的寓意，點燃了宮前義之為2018秋冬鋪設的主題。

布料 決定性角色

秀後宮前一手摸著面前看似針織般面料，一邊悉心講解著隱藏在其中的祕密，「這次在纖維中加入了羊毛的材質，為的是要讓人感到溫暖，在寒冬中有禦寒的能力。」寧靜且溫暖，一如他服裝中所呈現的張力。

2011年，宮前義之以35歲接下ISSEY MIYAKE女裝創意總監重擔。

在他眼中，設計是解決方法之道；而時尚設計，解決的自然是身體和衣物間的問題，其中占了決定性角色的布料，則是解決問題的關鍵。

創意 立體蒸氣延展

曾試圖將品牌由新的切點帶入，但幾經嘗試後，宮前仍發現了縐褶對於顧客，以至於自身的重量。他曾說過：「我不能設計出新的縐褶，我也想知道做一個完全的事情會不會更好，但我仍看到了對它的期待，並且想嘗試在經緯兩軸上，進行繼承和新的挑戰。」於是「立體蒸氣延展」和「烘烤蒸延」等創意因應而生，通過特殊膠水材料及電腦科技輔助下，每件衣服在經蒸氣後也能顯現立體的縐褶，就像是被精算過後地，在平面上呈現出完美的裁型。

解放 女人心中桎梏

被譽為「自纖維就已開始設計流程」的品牌，2018秋冬則在既定的聚酯乙烯縐褶布料上，添入了羊毛。宮前不諱言自然帶給他很多靈感，對於2018秋冬的主題發想，他講到：「我和設計團隊被困在東京，被智慧手機還有網路環繞，快忘卻了怎麼用5感的基本功能，而我想透過自然的感覺，詮釋其中隱藏的力量。」

而這樣的力量，不僅止於存在於面料細小的織線當中，當然還包括那份帶給女人的自在感。面對女權議題高漲的大環境中，宮前則想用這份舒適，解放女人心中的桎梏。無需特別花心思管理的「easy」感，是品牌送給當代忙碌女人們的解放，「耐洗、容易照顧，讓穿上的女人們可以自信地出門，甚至可以穿著環遊世界。」

秀場上的模特們，伴隨著頻繁出現的當代藝術演出緩步而行，藉由在巴黎台上的10分鐘視覺「演出」，呈現出依然跟著節奏前進的世界觀。從概念上消滅皺褶自技術中誕生皺褶，至於未來還想做什麼？他笑回：「有太多想做。」不過可以確定的是他對台灣支持者們的感激與想念，他丟下一句：「我真的很久沒去台灣了，我真的很想再去一趟。」在結束訪問的道別時刻，為下一次的相遇，留下片刻期待的念頭。

(中國時報)