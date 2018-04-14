東西方巨星新代言 鐘表輝映星光－名人加持 腕表熠熠閃亮

2018年04月14日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

大陸男星鄧超。（Cartier提供）

傑克葛倫霍代言卡地亞Santos de Cartier腕表的形象廣告。（Cartier提供）

大導演蘇菲亞柯波拉出席卡地亞Santos de Cartier腕表派對。（Cartier提供）

莉莉柯林斯以復古造型出席卡地亞Santos de Cartier腕表派對。（Cartier提供）

席恩娜米勒出席卡地亞Santos de Cartier腕表派對。（Cartier提供）

以往鐘表業的廣告行銷策略較為保守，但隨著時代改變，不得不改變策略強打「明星牌」，增加曝光率。今年新上任的腕表代言明星，從卡地亞的傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）、帝舵表的周杰倫、IWC的布萊德利庫柏，一個比一個有來頭，百年靈更一口氣端出布萊德彼特、莎莉賽隆、亞當崔佛與吳彥祖4大巨星代言，看來明星代言腕表已是不可阻擋的趨勢。

卡地亞（Cartier）為慶祝傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）擔任全新Santos de Cartier腕表代言人，日前在舊金山48號碼頭舉行慶祝派對，莉莉柯林絲、蘇菲亞柯波拉、大陸男星鄧超、韓星劉亞仁等到場致賀，以高規格待遇歡迎傑克加入卡地亞大家族。

傑克葛倫霍在《斷背山》嶄露頭角之後，近幾年積極挑戰高難度的角色，在《獨家腥聞》、《聖母峰》、《夜行動物》都有相當傑出的表現，最近他即將在《歡迎來到威尼斯》（Welcome to Vienna）新戲中擔任製作人和男主角，意味著演藝生涯即將更上一層樓。

Santos de Cartier致敬友情

卡地亞以「大膽無畏」作為Santos de Cartier腕表慶祝派對的主題，蘇菲亞柯波拉對此頗有感，她說：「我的每部電影作品，都是大膽與無畏之下的心血結晶！」莉莉柯林絲以繫頭巾搭配Ralph & Russo春裝的復古造型出席派對，帶有30年代社交名媛的時尚風情。席恩娜米勒身穿Proenza Schouler白色皮革洋裝與會，配戴Santos de Cartier腕表更添摩登時尚。

於1904年誕生的Santos de Cartier腕表，是路易卡地亞（Louis Cartier）為他的好友巴西飛行員阿爾伯特山度士杜蒙（Alberto Santos Dumont）設計的腕表，當時杜蒙向路易卡地亞抱怨，他在飛行時常得擔心口袋裡的懷表會掉落，因此卡地亞特別為杜蒙設計這款可配戴手腕的方型腕表，並以他的名字命名，Santos de Cartier腕表不僅記錄一段深刻的友情，這也是卡地亞的第一支男性腕表。

全新表款可自行拆換表帶

今年全新登場的Santos de Cartier腕表，搭配全新的QuickSwitch系統，可自行拆換皮革表帶或鍊帶，賦予更多元的時尚風貌，品牌申請專利的SmartLink，更可自行調整金屬鍊帶的長度。

(中國時報)