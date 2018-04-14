蕭敬騰 秀繽紛輕時尚

名模坎達兒珍娜一襲亮黃色BALENCIAGA春夏系列防風夾克，配上合身高腰牛仔褲、小白鞋，洋溢輕鬆復古風範。（CFP提供）

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中國時報
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BALENCIAGA Logo夾克，約3萬元。（翻攝自BALENCIAGA官網）
MONCLER主線系列男裝連帽夾克，價格店洽。（MONCLER提供）
DIOR HOMME Francois Bard黑色油畫印花運動鞋。（DIOR HOMME提供）
LOUIS VUITTON Vuitton New Runner針織運動鞋，4萬1100元。（LV提供）
BALENCIAGA Triple S運動鞋，價格店洽。（BALENCIAGA提供）
歌王蕭敬騰日前為節目彩排時，穿上AMBUSH粉色運動風罩衫搭配MONCLER撞色羽絨披肩禦寒，腳踩時下最夯的BALENCIAGA老爹鞋，打造出亮眼春日造型。（MONCLER提供）

隨著近日冷熱交替的不穩氣候，明星們亦紛紛端出舒適至上的輕量保暖策略，日前出席浙江衛視節目的歌王蕭敬騰，就在彩排時以一襲粉色運動風罩衫，搭配MONCLER紫橘雙面撞色羽絨披肩禦寒，腳踩的BALENCIAGA老爹鞋，也為全身繽紛春日造型增添隨興感。

男女通吃 黃金組合

名模坎達兒珍娜（Kendall Jenner）則於巴黎街頭被捕捉到穿上亮黃色BALENCIAGA男款春夏系列夾克的身影，她將過大的夾克於腰間看似不經意地反摺，配上合身高腰牛仔褲、小白鞋，休閒中不失時尚味。

而這防風夾克、牛仔褲、運動鞋的搭配，成了本季男女通吃的黃金組合，為貼合秀場上的80、90年代氛圍，品牌更紛紛選擇自寬大的防風夾克著手，延續整體復古風格。除了炙手可熱的BURBBERY和GUCCI外，羽絨之王MONCLER亦藉著主線男裝下，推出不少視覺感強烈的尼龍外套，其輕薄且兼具機能型的街頭樣貌，十分適合乍暖還寒的4月天。

放大不羈藝術魂

至於鞋款方面，除了街頭熱燒的醜鞋風潮，LOUIS VUITTON針對輕量、耐磨等性質所研發而出的Vuitton New Runner，鞋體採用針織襪套形式，創造出實穿、好搭的自在活力。同集團下DIOR HOMME則放大不羈藝術魂，本季與法國彩繪藝術家Francois Bard合作，以彷彿17、18世紀的古典筆觸，描繪出盜賊、黑社會等反叛風景，令舒適中也能包含無比個性態度。

(中國時報)

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