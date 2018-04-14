陳艾熙黑白穿出女王氣場

2018年04月14日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

CAPMER Drift系列紅白配色休閒運動鞋，7280元。（CAPMER提供）

CAPMER Twins系列撞色跟鞋，8280元。（CAPMER提供）

女星陳艾熙以腳上一雙Twins不對稱拉鍊鞋款為主題發想，用黑白褲裝搭配臉上紅脣，迸發女王氣場。（盧禕祺攝）

西班牙鞋履品牌CAMPER昨（13日）於台北東區玩出復古停車場派對，節奏感強烈的背景音樂下，敞開的後車廂中放置著2018春夏新品，以饒富80、90年代氛圍的風格，呈現品牌創新中結合幽默及生活感的核心精神，並敬祝Twins系列屆滿30周年致敬，更吸引身為王牌製作人詹仁雄、新銳設計師周裕穎、新生代演員勵政達等人同樂。

其中女星陳艾熙以一身黑白褲裝搭配紅脣現身，頗具女王氣場，還透露整體造型是腳上Twins不對稱拉鍊鞋款給的靈感。自稱從小就偷穿媽媽CAMPER的她，對品牌的舒適性並不陌生，新系列的中性外型更令她心動，而面對即將來臨的母親節，陳艾熙則準備為媽媽購入一雙同系列的撞色鞋款，滿足她愛好自助旅行的需求。

而除了主打的Twins系列外，CAMPER於2018春夏系列中，更引入金屬風、室內設計等創意元素，亦賦予穿著者對自在生活的隨興想像。

(中國時報)