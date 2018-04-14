2018年04月14日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

Bird鑽石耳環，鑽石總重11.1克拉，265萬元起。（Hearts on Fire提供）

Aerial Go Red玫瑰金鑽石項鍊，856萬4000元起。（Hearts on Fire提供）

才剛拿下「華鼎獎」最佳女配角的張榕容，日前身穿一襲藍色雪紡禮服出席Hearts on Fire珠寶展。童星出身的她，早在12歲就入圍金鐘獎兒童節目主持人，而她與鑽石的第一次接觸，就是在頒獎典禮上，當時媽媽拿出鑽石手鍊為她戴上，還一再叮嚀她不能弄掉。

「雖然當時年紀小，但我在懵懂間知道鑽石是很貴重的，而且它背後代表著媽媽的愛！」張榕容說，後來長大了，在人生每個重要時刻，如結婚、走影展紅毯時，都有鑽石相伴，「當有人送我鑽石、或是借我鑽石時，就代表著他很重視你、珍愛你。」

日前她在「華鼎獎」走星光紅毯時，身上佩戴的就是Hearts on Fire鑽飾，如今她佩戴要價近4千萬的午夜星空系列鑽飾套組出席珠寶展，其中她喜歡一只近8.5克拉的鑽石戒指。她笑說：「每件都好喜歡，可惜買不起」，不過她會依自己的經濟能力，買一克拉鑽石犒賞自己。

Hearts on Fire珠寶展即起在台巡迴，展出總價逾6億的珠寶鑽石作品，首場台北站即至14日在台北美福飯店登場，隨後會在板橋、新竹、台南、高雄展出。珠寶設計師Ilaria Lanzoni以Art Deco風格的幾何線條、

建築美學詮釋珠寶，不論是夜晚的星空、盛開的花朵或花間飛舞的蝴蝶，都成為發想創意的靈感。

(中國時報)