嚴懲化武攻擊 美英法轟炸敘利亞

2018年04月15日 01:09 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

一名敘利亞士兵在大馬士革附近巴爾澤市被炸毀的「敘利亞科學研究中心」廢墟中查看並進行拍攝。美軍宣稱他們攻擊的是化武研究中心。（美聯社）

美國總統川普宣布美英法聯合對敘境化武設施實施精準打擊。（法新社）

美俄在敘利亞周遭主要武力部署

針對敘利亞政權一周前涉嫌以化武毒氣攻擊東古塔區杜馬城平民，美總統川普美東時間13日晚9時（台灣14日上午9時）發表全國談話，痛斥化武攻擊平民為「禽獸罪行」，宣布美英法發動聯合空襲，對敘境化武設施實施精準打擊。敘利亞時間14日清晨4點，首都大馬士革東部近郊隨即傳出巨大爆炸聲，烽煙四起，空襲持續1小時。

川普14日隨後推文稱，對敘軍事打擊「完美執行」，「任務完成」。五角大廈表示，聯軍對敘境共發射105枚飛彈，「成功擊中每個目標」。

戰斧飛彈 精準打擊3目標

此為敘利亞內戰爆發7年來，西方列強針對敘國總統巴夏．阿塞德政權展開的最大規模軍事攻擊。川普稱，敘利亞用化武攻擊平民是「大屠殺」、「禽獸罪行」，這次聯軍行動是要懲罰阿塞德，並指其命運握在人民手中。

川普多次以一戰的化武戰為例，表明將施壓，直至敘利亞停用化武。他又斥責俄羅斯和伊朗支持阿塞德政權，指俄方無法令敘利亞放棄化武，兩國須反思是否再與阿塞德為伍，繼續走「暗路」。

川普稱對敘軍事攻擊「無限期」（open-ended），不過美國防部長馬提斯說，第一輪攻勢已結束，暫無額外計畫，也準備好任何報復性攻擊。他說，這波攻擊力度比去年4月對敘轟炸強一倍，已發出清晰訊息。聯軍警告阿塞德別再用化武，逾紅線還會面臨強力攻擊。美參謀首長聯席會議主席鄧福德表示，攻擊行動有3目標，包括大馬士革附近化武科研中心、敘第三大城霍姆斯一座可疑化武儲存設施，及另一座儲存設施及指揮部。他稱美國事先未知會俄方，但選擇攻擊目標時已避開俄軍，減少俄國人員傷亡。

美出動2艘軍艦，發射59枚「戰斧」巡弋飛彈，另調派1架B-1戰略轟炸機發射長程飛彈攻擊目標。英軍則動用1艘核潛艦發射巡弋飛彈，並派出4架「龍捲風」戰機發射「暴風影」飛彈，轟炸霍姆斯省軍事設施。法軍部署地中海的4艘巡防艦亦向敘發射巡弋飛彈，也調派「飆風」戰機參與行動。

川普推文 任務完美執行

英首相梅伊聲明稱，「除了動武，別無其他選項」，但又強調不介入敘利亞內戰，或要促成「政權更迭」；法總統馬克洪說，不能容忍敘利亞化武常態化。

但敘利亞稱，美英法行動注定失敗，並發出總統阿塞德在聯軍轟炸後到總統府上班影片。阿塞德還推文說：「善人不會被羞辱。」俄國駐美大使安托諾夫警告，轟炸敘利亞需承擔後果。

《紐約時報》指出，聯軍行動是有節制的對稱攻擊，旨在避免俄伊等阿塞德靠山發動報復。但攻擊計畫醞釀近一周，也給阿塞德政權時間戰略轉移，降低軍力折損。聯軍攻擊成效待觀察。

(中國時報)