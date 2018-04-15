拔管未成 教長潘文忠請辭獲准

潘文忠在辭職聲明中提及，教育部為釐清爭議，要求台大及遴委會查明疑義，卻經常遭泛政治化攻擊和汙衊。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

台大校長遴選案，教育部長潘文忠「拔管」未成，昨戲劇化請辭下台，但不忘炮轟台大藉校長遴選進行政治操作。行政院長賴清德也批，此次台大校長遴選是百年來問題最多一次，當事人不願說明、遴委會不願解釋，連校務會議也不願調查，呼籲管中閔出面說明讓事件落幕。

賴揆呼籲台大校長當選人管中閔「踹共」，管中閔只在臉書引金庸小說的九陽真經20字表心境：「他強由他強，清風拂山崗；他橫任他橫，明月照大江」，意指自己內心堅韌及信念才是首要，外在橫逆強暴不過是夢幻泡影。

賴揆批遴選 百年來問題最多

賴清德昨在花蓮視察，上午被問到潘文忠是否已請辭，第一時間雖證實，但強調「家庭因素」，努力慰留中。結果不到1小時，潘文忠辭職聲明曝光，明白表示理由就是為卡管案。

行政院發言人徐國勇解釋，賴揆第一時間是爭取慰留潘，但潘辭意甚堅，賴揆只能「勉予同意」。賴揆在同意潘請辭後也證實，潘請辭理由就是台大校長遴選案。

潘文忠在辭職聲明中提及，教育部為釐清爭議，要求台大及遴委會查明疑義，卻經常遭泛政治化攻擊和汙衊；更因「政治操作」，徒增教育部同仁在行政及業務執行上的壓力和負擔；令人遺憾的是，遴委會及校務會議對各項爭議處理，或以模糊帶過，乃至以擱置方式不處理；而當選人面對各項爭議則選擇不對外界公開說明，任憑疑義蔓延。

管臉書回應 心如明月照大江

潘文忠將矛頭指向台大，指台大校長一職懸缺至今，究其根本是因一年多前的學倫案重創台大及台灣學術形象，楊前校長因此不再續任。從台大學倫案查察，到此次校長遴選過程產生的各項疑義，尤其當選人多項赴陸兼職疑義，亦恐有涉及違法疑慮，教育部不調查才是嚴重失職。

潘文忠說，遴選案爭議釐清過程，預期將持續遭遇泛政治化攻擊和汙衊。幾經思考，他決定辭去部長一職，希望所有政治操作能就此停止。

賴揆也呼應說，非常清楚潘文忠請辭用心良苦，潘周四請辭時，就提及不管他此時對台大校長遴選做何決定，恐怕社會都有不同意見，因此他願用個人去職為校長遴選畫出一道標準，符合社會期待，也希望台大校長遴選爭議盡速落幕。

(中國時報)

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