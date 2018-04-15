普丁強烈譴責 要求UN介入

2018年04月15日 01:09 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

在美英法3國對敘利亞發動空襲前，一群示威者13日參加倫敦一場由「停止戰爭聯盟」組織發動的反對西方干預敘利亞示威活動。 （美聯社）

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俄羅斯總統普丁14日強烈譴責美、英、法聯軍對敘利亞發動空襲，稱其未經聯合國安理會批准就對敘採軍事行動，違反國際法。他痛批，美國動武造成人道危機加劇，恐釀另一波難民潮，但「歷史會撥亂反正。」

未經批准違反國際法

而針對美、英、法聯軍對敘利亞發攻擊，引發俄羅斯強烈抗議，據法新社最新報導，應俄羅斯要求，聯合國安理會將於台北時間4月14日晚上11點就敘利亞局勢緊急召開會議。

據俄媒《今日俄羅斯》報導，普丁在聲明中稱華府「對一個在前線對抗恐怖主義的主權國家發動侵略」，而在此時俄軍正在敘國協助合法政府打擊恐怖主義。普丁強調，聯軍的空襲未經聯合國安理會批准，「違反聯合國憲章，以及國際法原則。」

美舉動加劇人道災難

他指出，「美國的舉動加劇敘利亞的人道災難，為平民帶來傷害，事實上等於放縱恐怖分子。」「敘國危機升高為整個國際關係體系帶來毀滅性衝擊，美國動武，只會在敘利亞與區域助長另一波難民潮。」但普丁預言，「歷史會撥亂反正，如同當年歷史已告訴我們，華府需為南斯拉夫大屠殺負責。」

由克里姆林宮發布的聲明稱，「禁止化學武器組織（OPCW）已經派遣專家團隊前往（疑似遭化武攻擊）杜馬城，以查明攻擊是否確實發生，但部分西方國家卻藐視這一點，未等到調查結果出爐就採取軍事行動。」聲明最後強調，「俄羅斯呼籲安理會召開緊急會議，以討論美國及其盟友的侵略行為。」

批美才是最大化武庫

俄羅斯駐美大使安東諾夫則透過社群網站發布聲明，宣稱俄羅斯受到威脅，美英法3國應負全責，需為其行動承擔後果。聲明指出，美國是全球最大的「化武庫」，無權指責其他國家。

俄羅斯國家杜馬（國會下議院）國防委員會副主席什維特金則宣稱，美英法打擊行動是一種沒有遠見的侵略行為，會導致不可估量的後果，這種行為不利於發展同俄羅斯的建設性關係。

(中國時報)